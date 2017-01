Companiile americane vor să se implice în investiţiile nucleare din România

Companiile americane vor să se implice în investițiile nucleare din România

O delegație de 11 oameni de afaceri americani, cu experiență în domeniul energiei nucleare, a vizitat Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă. Acțiunea a fost organizată și condusă de secțiunea comercială a Ambasadei SUA din țara noastră. Delegația explorează oportunitățile de participare la construcția reactoarelor nr. 3 și 4, precum și de construcție a unei noi centrale nuclearo – electrice. Cele 11 companii reprezintă un evantai larg de servicii și de producători de tehnologii, precum design software, proiecte de management, echipament analitic, simulatoare, componente, noi tehnologii nucleare etc. Companiile participante în delegație sunt: AMEC, Autodesk, Babcock and Wilcox, CH2M Hill, Froehling and Robertson, Hill International, Honeywell, Mathey Dearman, NuScale Power, Trax International și Westinghouse.