Companii din Orientul Mijlociu şi Asia, interesate de privatizarea TAROM

Companii din Orientul Mijlociu și Asia, interesate de privatizarea TAROM

Ştire online publicată Luni, 13 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Companii importante din Orientul Mijlociu și Asia sunt interesate de privatizarea TAROM, a declarat, sâmbătă, Septimiu Buzașu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), la discuțiile cu reprezentanții misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI). „Privatizarea CFR Marfă și TAROM se va face, la fel și managementul privat. Termenele au fost amânate pentru că dorim să facem privatizarea, nu oricum, ci la cel mai bun preț. De exemplu, pentru privatizarea TAROM, suntem într-o perioadă de vacanță, e și Ramadanul (n.r. - cea mai importantă sărbătoare a Islamului), avem solicitări și din Asia, din țări arabe, așa că am fost sfătuiți de consultant să amânăm o lună de zile ieșirea pe piață, iar FMI a fost de acord”, a explicat Septimiu Buzașu. Acesta a spus că ministerul este decis să privatizeze CFR Marfă în acest an, dar și să extindă calendarul de listare pe bursă, de la trei la zece companii din subordinea MTI. „CFR Marfă se va privatiza, chiar dacă suma nu va fi prea mare. Asta pentru că privatizarea CFR este un subiect de câțiva ani. Dacă tot amânăm, prețul scade. Acum trei ani, probabil că privatizarea CFR Marfă ne aducea mai mulți bani. În septembrie, o să avem în loc de două - trei companii, cât a fost lista inițială de listare, zece din marile companii din transporturi pe bursă. Dorim ca aceste companii să funcționeze o piață ca actori independenți, fără misiunea politicului. FMI a înțeles, a discutat cu consultanții în ceea ce privește TAROM și CFR Marfă și, în fața argumentelor, Fondul a zis că este mai bine așa. Nu termenele sunt, important este procesul, noile termene sunt stabilite pentru sfârșitul anului”, a subliniat Septimiu Buzașu. Potrivit reprezentanților ministerului, care au participat la discuțiile derulate la minister la a șasea misiune FMI, delegația Fondului s-a arătat nemulțumită de faptul că privatizarea CFR Marfă și a TAROM se va face în luna noiembrie, cu întârziere față de calendarul inițial. La CFR Marfă, procesul trebuia finalizat în luna octombrie a acestui an, după ce compania negocia o schemă de anulare a arieratelor și casa un număr de 3.000 de vagoane, proces prevăzut pentru sfârșitul acestei luni. Publicarea anunțului de vânzarea de acțiuni trebuia realizată până la mijlocul lunii iunie. Privatizarea TAROM urma să se finalizeze în iunie, iar anterior, respectiv în luna mai, compania ar fi trebuit listată la bursă. Calendarul a fost, însă, întârziat până în luna noiembrie. Discuțiile purtate la sediul MTI au vizat și managementul privat la cele zece companii din subordinea MTI, reprezentanții Fondului solicitând finalizarea acestui proces în luna septembrie. În total, vor fi recrutați mai mult de 50 de manageri privați: 10 directori generali și 43 de membri ai Consiliilor de Administrație.