Compania „Petromin“ - ori la bal, ori la spital

Compania de Navigație Maritimă „Petromin“ a încheiat anul 2008 pe minus. Potrivit raportului prezentat în fața acționarilor de către fosta administrație, societatea a avut o cifră de afaceri de 1.233.717 lei și a înregistrat o pierdere de 8.032.375 lei. Situația economică a „Petromin“ este grevată de mai multe litigii vechi, care se află pe rolul instanțelor de judecată. Pe de altă parte, societatea a acumulat un volum ridicat de obligații restante la bugetele statului. Acționarii au descărcat de gestiune fostul consiliu de administrație condus de clc. Mihai Andrei. Noua administrație, în frunte cu Andrei Caraiani (acesta a mai fost la cârma companiei; țărăniștii l-au debarcat în 1997, pentru a putea înstrăina navele), are misiunea de a pregăti „Petromin“-ul pentru privatizare. În ciuda datoriilor existente, societatea rămâne o afacere interesantă. Activele sale constau din: bulk-carrierele de 25.000 tdw „Carmen Silva“ (aflat în exploatare) și „Ileana“ (care așteaptă, în parcul rece, să fie reparat și retehnologizat), împingătorul „Pluton“, complexul de vacanță din Saturn (cu 114 locuri de cazare și un teren de 5.000 mp), 16 spații comerciale în cartierul „Faleză Nord“, plus sediul din portul Constanța. Ultima tentativă de privatizare a companiei a avut loc pe 17 februarie 2009. A fost un eșec, în primul rând pentru că momentul a fost prost ales. Shipping-ul mondial era cu nervii încordați la maximum din cauza crizei financiare și nimeni nu se mai gândea la investiții. Nici prețul cerut de AVAS pentru pachetul de 70,01157% din acțiunile companiei nu era deloc atractiv. AVAS intenționează să refacă dosarul de privatizare și să reia, cât mai repede, licitația. Sunt sem-ne că, de această dată, acționarul majoritar este decis să vândă. Întocmirea caietului de sarcini va fi precedată de o nouă evaluare. Înainte de a ieși pe piață, acționarul majoritar va trebui să afle câte parale mai face fosta companie amiral a flotei naționale, în con-dițiile crizei economico – financiare. Astăzi, prețurile de vânzare a navelor și a imobilelor sunt cu mult mai mici decât anul trecut. A scăzut și piața navlurilor. Pe de altă parte, creditele sunt mai greu de obținut și mai scumpe. Investitorii sunt mult mai puțini decât acum un an. Toate datele conduc spre o singură idee: valoarea de piață a acțiunilor „Petromin“ este cu mult sub nivelul celei de anul trecut. În aceste condiții, AVAS are de luat o decizie deloc ușoară: ori lasă compania pe mâna creditorilor, care o vor dezmembra, vânzând activele unul câte unul, ori coboară prețul, astfel încât afacerea să fie atractivă și să-și găsească un cumpărător.