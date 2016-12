Compania „Petromin“ a fost scoasă la vânzare când piaţa shipping-ului s-a prăbuşit

Prostie sau rea intenție?

Compania „Petromin“ a fost scoasă la vânzare când piața shipping-ului s-a prăbușit

Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului (AVAS) este în contratimp cu vremurile. În plină criză economico - financiară, când piața shipping-ului este în picaj, a scos la vânzare pachetul de 70,01157% din acți-unile pe care le deține la Compania de Navigație Maritimă „Petromin”. Din nou, pe tarabă Potrivit anunțului postat pe site-ul AVAS, dosarul de prezentare a societății a fost pus la dispoziția investitorilor începând de ieri. Cei ce doresc să cumpere pachetul acțiunilor de control trebuie să achite următoarele sume: 6.785,38 lei – taxa de acces direct la date și informații, 28.274,4 lei – dosarul de prezentare, 15.708 lei – taxa de participare la licitație. De asemenea, trebuie să depună garanția de participare, în valoare de 7.871.950 lei. Vânzarea se va face prin licitație cu strigare, pe 17 februarie 2009, începând cu ora 12. Competiția va porni de la prețul de 2,5 lei pe acțiune. Până acum, AVAS nu a dat în brânci să privatizeze CNM „Petromin”. Preocuparea sa de căpătâi a fost să vândă navele cu snopul sau cu bucata. Când n-a mai rămas aproape nimic din flota companiei, acționarul majoritar a făcut o primă tentativă de privatizare în 2005. După o licitație scandaloasă, ale cărei ițe au fost descâlcite în justiție, lucrurile au rămas ca în gară. Acum, în cel mai nepotrivit moment, privatizarea este repusă pe tapet. Ofertă subțire Ce are de oferit „Petromin”? Nu prea multe. Activele sale constau din: bulk-carrierele de 25.000 tdw „Carmen Silva” (aflat în exploatare) și „Ileana” (care așteaptă, în parcul rece, să fie reparată și retehnologizată), împingătorul „Pluton“, complexul de vacanță din Saturn (cu 114 locuri de cazare și un teren de 5.000 mp), 15 spații comerciale în cartierul „Faleză Nord“, plus sediul din portul Constanța. În rest, conturile goale și o creanță de 12 milioane de dolari, suma împrumutată de la grupul austriac „Voest Alpine”, pentru punerea în exploatare a navei „Carmen Silva”. În zodia crizei economice Din păcate, „Carmen Silva” și-a început aventura pe mări și oceane în zodia crizei economice. „Chiria este atât de joasă încât nu acoperă nici măcar cheltuielile de operare a navei, ce să mai vorbim de obligațiile sale financiare. Piața a scăzut de 12,5 – 13 ori față de luna iunie 2008. În iunie, conform Baltic Exchange Index, chiria pentru asemenea nave era de 36.000 de dolari pe zi, în valoare brută. Acum a ajuns la 2.700 de dolari. Costurile de operare ale navei sunt de 5.000 de dolari pe zi. Noi, în perioada aceasta de 3 luni, obținem cu puțin sub 5.000 de dolari. Restrângând la maximum cheltuielile, am realizat fondurile necesare pentru operarea navei. Dar rămânem descoperiți la rambursarea creditului pentru reparații și retehnologizare. Sperăm ca privatizarea să rezolve situația companiei, care este destul de grea. Marele pericol este ca, din cauza datoriilor, activele companiei să fie executate pentru neplata ratelor scadente la împrumuturi” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Mihai Andrei, directorul general al Companiei de Navigație Maritimă „Petromin“. Bulgarii ne dau clasă Spre deosebire de AVAS, Bulgaria a privatizat compania de navigație a statului, „Navibulgar“ (care deține 71 de nave cu o capacitate de aproape 1,35 milioane tdw), la începutul acestui an, când piața shipping-ului era pe val și prețurile ridicate. Consorțiul german „KG Maritime Shipping“ a plătit 338,9 milioane de dolari pentru pachetul de 70% din acțiunile „Navibulgar”. Mai mult, cumpărătorul s-a angajat să investească circa 779,9 milioane leva, în decurs de 10 ani, în linia de shipping din zona Mării Negre, inclusiv în achiziționarea a 25 de nave noi, pentru a le înlocui pe cele vechi din flota bulgărească.