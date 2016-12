Compania Decirom SA din portul Constanţa, amendată cu 50.000 de lei pentru discriminare (II)

Premieră în mișcarea sindicală din România

Compania Decirom SA din portul Constanța, amendată cu 50.000 de lei pentru discriminare (II)

În numărul de ieri al ziarului „Cuget Liber”, am prezentat Hotărârea nr. 580 din 21 sep-tembrie 2016, prin care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat compania Decirom SA, din portul Constanța, cu o amendă totală de 50.000 de lei, pentru fapte care reprezintă discriminare, respectiv:- „acordarea unei creșteri salariale doar pentru membrii Sindicatului Independent Decirom, nu și pentru membrii Sindicatului Liber Decirom”;- „acordarea altor avantaje, cum ar fi tichete valorice, prime, decontarea transportului la locul de muncă, trei salarii de încadrare la pensionare, doar pentru membrii Sindicatului Independent Decirom, nu și pentru membrii Sindicatului Liber Decirom”;- „desfacerea unor contracte de muncă ale membrilor sindicatului petent (Sindicatul Liber Decirom - n.n.)”;- „schimbarea din funcțiile de conducere a liderilor Sindicatului Liber Decirom”.Investigația a fost declanșată la sesizarea Sindicatul Liber Decirom și a unui grup de lucrători.În ediția de azi, continuăm prezentarea crizei de la Decirom, așa cum ne-a fost relatată de Silviu Stanciu - președintele Sindicatului Liber Decirom și al Federației Sindicale „Trans Conex”.„Ca urmare a presiunilor la care au fost supuși membrii sindicatului nostru, am sesizat prin 25 de adrese Inspecția Muncii, atât instituția locală, cât și pe cea centrală. În mare parte, ni s-a dat dreptate. Ca urmare, societatea a primit peste 15 amenzi și i s-a impus să nu mai încalce legea, obligație care nu a fost respectată.În luna ianuarie 2016, consiliul de administrație a luat decizia de a nu mai opri cotizația membrilor de sindicat pe ștatul de plată, încălcând prevederilor contractului existent. Practic, i-a tăiat sindicatului „oxigenul”, împiedicându-l să mai funcționeze. Ne-am adresat justiției și s-a constatat că am avut dreptate. De aici au pornit alte procese.În martie 2015, conducerea companiei împreună cu câțiva colegi care au fost convinși să rupă mișcarea sindicală din unitate au format un sindicat «galben». Membrii fonatori au fost personalul TESA, începând de la primul până la ultimul șef. Liderii din noul sindicat au fost numiți, întrucât nu i-a ales nimeni.După înființarea respectivului sindicat a început calvarul. Până în luna iulie 2016, când a expirat contractul colectiv de muncă, au reușit să ne lase fără aproximativ 40% din membrii de sindicat. A fost luat fiecare lucrător în parte și amenințat că își va pierde locul de muncă.În luna iulie, încă eram reprezentativi și am cerut începerea negocierilor la noul contract colectiv de muncă. Conducerea a refuzat, dar în același timp a început negocierile cu noua organizație, cu Sindicatul Independent Decirom. Rezultatul: 30 de articole din vechiul contract au fost modificate în defavoarea salariaților. Când au vrut să-l înregistreze la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, noi, cei din Sindicatul Liber Decirom, ne-am opus. Până la urmă ITM nu a înregistrat contractul pentru că Sindicatul Independent Decirom nu dobândise reprezentativitatea. Societatea a dat în judecată ITM, dar a pierdut. Fiind ilegal, contractul colectiv de muncă a rămas neînregistrat.Din acel moment, a început discriminarea. Conducerea companiei a încheiat un protocol cu sindicatul «galben» și, în baza lui, toate majorările salarialele, primele și celelalte facilitățile au fost acordate doar membrilor acestuia. Compania și-a discriminat proprii angajați, cu scopul de a-i convinge să iasă din Sindicatul Liber Decirom și să se înscrie în sindicatul aflat sub controlul conducerii. În decurs de un an, mulți dintre colegi au fost convinși să părăsească sindicatul.Evident, nu am stat cu mâinile în sân. Am sesizat toate instituțiile statului: ITM, Prefectura Județului Constanța, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. De asemenea, am făcut făcut o plângere penală împotriva conducerii companiei, ancheta fiind în desfășurare. Din informațiile pe care le dețin, s-a trecut de la faza cercetării la cea a urmăririi penale.Hotărârea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării arată că sindicatul nostru a avut dreptate. Este un început în combaterea acțiunilor antisindicale. Încurajăm salariații, sindicatele să nu renunțe în a-și apăra drepturile, chiar dacă li se spune că n-au nicio șansă, că în această țară nu sunt apărați de lege. Experiența noastră a demonstrat că, dacă insiști, dacă perseverezi, reușești să-ți dovedești dreptatea.”L-am întrebat pe Silviu Stanciu dacă i s-a propus și lui să trădeze mișcarea sindicală, așa cum s-a întâmplat cu colegii din organizație. „Nu! Probabil că n-au avut curaj. Au înțeles că nu toată lumea e de vânzare. În calitate de președinte de federație, am negociat șase contracte de muncă în acest an și nimeni nu mi-a propus să-mi trădez colegii”, a răspuns liderul de sindicat. Am insistat: „Dar amenințări ați primit?” „Amenințări voalate primesc de fiecare dată, dar să știți că nu mă sperie. Am primit amenințări prin interpuși, dar n-am dat înapoi pentru că știu foarte clar că n-au ce să-mi facă”, a mărturisit Silviu Stanciu.