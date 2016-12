Compania cu cele mai mari salarii din portul Constanţa

Compania cu cele mai mari salarii din portul Constanța

„Noul contract colectiv de muncă al companiei „Oil Terminal”, din Constanța, a fost negociat în perioada octombrie - decembrie 2013, dar va fi semnat de consiliul de administrație abia după ce va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2014" - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Sorin Viorel Ciutureanu.Proiectul de buget se află, în prezent, pe circuitul aprobărilor. Întrucât acționarul majoritar este statul, BVC-ul trebuie avizat mai întâi de ministerele muncii, finanțelor publice și economiei. Viitorul contract colectiv de muncă nu aduce creșteri salariale, în schimb asigură facilități mai mari. Spre exemplu, sporul acordat lucrătorilor care muncesc în tura de noapte a fost majorat la 20%. Pe de altă parte, de acum înainte, angajaților li se vor aloca prime de Paști și Crăciun numai dacă sunt realizate prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.Chiar dacă negociatorii din partea sindicatului și administrației au mai umblat la salariile compensatorii ce se acordă în caz de restructurare a locurilor de muncă, nivelul acestora rămâne ridicat. Astfel, un lucrător cu cel puțin cinci ani vechime în companie va încasa un salariu compensatoriu pentru fiecare an muncit la „Oil Terminal”.„În prezent, câștigul mediu brut în compania noastră este de 3.600 lei pe lună, cel mai ridicat nivel din portul Constanța, deși, statisticile arată că „Oil Terminal” are productivitatea muncii cea mai scăzută în rândul operatorilor portuari” - a precizat directorul general.Compania „Oil Terminal” este listată pe bursă și are un management privat. Acționarul ma-joritar este statul român, prin Ministerul Economiei, care deține 59,6222% din capitalul social. Ceilalți acționari însumează 40,3778% din capitalul social, printre ei numărându-se Fondul Proprietatea, cu 8,4502%, și Broadhurst Investment Ltd., cu 7,6258%.Conform BVC-ului aprobat pentru 2013, „Oil Terminal” trebuia să realizeze venituri totale de 116.930.000 lei și un profit brut de 1.720.000 lei. Din datele financiare preliminare, rezultă că veniturile au fost de numai 112.941.885 lei, mai mici cu 3,41% față de program și cu 2,73% față de anul precedent. În schimb, profitul brut s-a ridicat la 1.987.263 lei, cu 15,54% peste program și cu 24,21%, peste cel din 2012.Compania „Oil Terminal” a în-registrat o amputare dramatică a cantităților de hidrocarburi operate, după 1 ianuarie 2009, odată cu intrarea în exploatare a monoboy-ului petrolier de la Midia Marine Terminal. După acea dată, mai mult de jumătate din traficul de țiței și produse petroliere s-a mutat din portul Constanța în portul Midia. „Oil Terminal” a fost nevoită să caute soluții, să își diversifice activitatea și să atragă noi clienți.În ultimii șapte ani, veniturile companiei au urmat o tendință descrescătoare, după cum urmează: anul 2008 - 136.980.292 lei, anul 2009 - 131.049.774 lei, anul 2010 - 134.406.948 lei, anul 2011 - 119.469.580 lei, anul 2012 - 116.113.357 lei, anul 2013 - 112.941.885 lei (date preliminarii). În schimb, profitul brut a evoluat sinuos: anul 2008 - 1.455.821 lei, anul 2009 - 1.631.542 lei, anul 2010 - 3.609.863 lei, anul 2011 - 1.890.032 lei, anul 2012 - 1.599.870 lei, anul 2013 - 1.987.263 lei (date preliminarii).Pe de altă parte, „Oil Terminal” se numără printre operatorii portuari cu cele mai mari efective de lucrători și cu cea mai scăzută productivitate a muncii. „În primele trei luni ale anului 2014, compania a înregistrat un trafic de mărfuri mai mare față de ceea ce am prevăzut în program, datorită unor factori conjuncturali - a explicat Ciutureanu. Previziu-nile pentru următoarele luni nu sunt deloc încurajatoare. Piața este foarte volatilă, clienții nereușind să deruleze cantitățile de mărfuri stipulate în angajamentele asumate față de noi“.