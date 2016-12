Compania Comvex deschide drumul spre procesarea materiilor prime în portul Constanţa

1

Sclavagism

Scriu in numele angajatilor din COREMAR SA. Domnule TITA va rog sa investigati modul in care noi cei din toate companiile de remorcaj suntem fortati sa muncim peste 360 de ore pe luna. Am ajuns sclavii unor indivizi care au pus mana pe activele statului cu ajutorul unor infractori numiti politicieni. Domnule TITA epuizarea oamenilor poate duce la accidente catastrofale. Stimata redactie suntem santajati si amenintati ca ne vom pierde locurile de munca daca nu acceptam sclavagismul. Oamenilor le este teama. Ne-au murit colegi, au avut loc accidente de munca, epuizarea a facut din noi neoameni. Muncim 360 de zile si suntem platiti pentru 168 de ore. Capitanii sunt fortati sa complecteze jurnalele de bord la limita legii. De frica pierderii locului de munca oamenii sunt impinsi sa faca ilegalitati. Domnilor suntem disperati lucram 48 de ore cu 48 de ore, manevrele sunt majoritatea noaptea, nu suntem niste roboti suntem oameni cu un ritm biologig care nu se pot supune unor hartii complectate ilegal si cu cu iresponsabilitate pentru ca la un eventual control administratia companiei sa fie acoperita. Ceea ce se intampla la noi in companie este de domeniul penalului. Nu trebuie sa asteptam sa se produca o catastrofa, trebuie ca de urgenta organele statului abilitate sa puna capat acestor abuzuri pentru a se evita pierderea unor vieti. Este dovedit faptul ca interesele financiare ale unor indivizi pot ucide oameni nevinovati. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastra. Cu stima un angajat al Coremar SA. PS Sa-mi fie iertat dar si mie imi este teama de pierderea locului de munca. Am rate la banca iar familia se bazeaza exclusiv pe salariul meu. Sper din tot sufletul sa ne ajutati.