„Comoara“ din canalizarea Constanţei

Fara Centru

Este incredibil dar un oras ca acesta nu are centru! Din pacate zona centrala Stefan cel Mare a ajuns un gunoi. In Constanta numai exista centru in intelesul modern, cu magazine, terase etc pt ca totul s-a concentrat in Mamaia si pt doua luni doar... iar Constantenii nu au unde sa se plimbe, sa admire vitrine, sa stea la terase cum au cei din alte orase mult mai sarace, ca Buzau, Tr. Severin si aproape toate celelate orase ale tarii!