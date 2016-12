Comisionarii de la „confiscate“ trimit anonime la toţi sfinţii

Comisionarii de la „confiscate“ trimit anonime la toți sfinții

În urma publicării articolului „Vânzarea chilipirurilor de la «confiscate», motiv de gâlceavă între patroni”, în ediția din 25 martie 2011, a cotidianului „Cuget Liber”, am primit o anonimă la redacție. Autorul misivei, reprezentantul unei firme, ne solicită să întreprindem „o documentare mai detaliată cu privire la modul în care sunt oferite spre vânzare mărfurile confiscate numai anumitor agenți economici”. De asemenea, ne face cunoscut faptul că „în numele mai multor firme”, a trimis președintelui Autorității Naționale de Administrare Fiscală și serviciului audit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice „două scrisori cu aspecte referitoare la matrapazlâcurile și ilegalitățile săvârșite”. În final, autorul își motivează anonimatul: „Sperăm că veți înțelege motivul pentru care nu putem da numele firmei (pe care o reprezintă - n.n.), căci vedeți cum este cu Fiscul în zilele noastre.” De regulă nu dau curs anoni-melor. Așa cum eu, în calitate de ziarist, îmi respect sursele de informare și nu le divulg numele, tot așa am pretenție la respect din partea acestora. Am făcut o excepție în acest caz și am solicitat informații pe această temă de la Emil Mihăilescu, directorul coordonator adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, în subordinea căruia se află serviciul de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea statului (în urma confiscărilor și executărilor silite). Potrivit legii, bunurile sunt valorificate prin intermediul firmelor care au ca obiect de activitate și pe cea de comisionar, în baza unor contracte de comision, a explicat directorul. Încredințarea contractelor se face prin licitație organizată cu respectarea condițiilor legale de publicitate, de eligibilitate. Participanții nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat și bugetele locale. Comisia de licitație este alcătuită din mai mulți angajați ai DGFP, președinte fiind un reprezentant al biroului juridic. Licitația este publică deschisă, câștigător fiind declarat participantul care oferă cel mai mic comision. Întreaga procedură de licitație este transparentă, la vedere. Mărfurile sunt încredințate spre vânzare în baza contractului de comision. Comisionarul are obligația să vireze contravaloarea mărfii, din care reține comisionul, în termen de cinci zile de la vânzarea ei. Emil Mihăilescu a declarat că DGFP și mai multe instituții au primit respectiva anonimă, dar că niciunul dintre aspectele reclamate nu este adevărat. Demersul autorului anonimei este de neînțeles pentru un om de afaceri. Îl informăm, dacă nu a aflat până acum, că legea îi permite să conteste orice licitație (dacă are dubii privind corectitudinea ei), inclusiv în justiție. În 2010, când s-a organizat licitația pentru contractul de comision aflat în vigoare, participanții aveau posibilitatea să probeze, în comisia de contestații și în fața judecătorului, „matrapazlâcurile și ilegalitățile” de care se vorbește în anonimă. De ce n-au făcut-o?