Comisia Europeană le pune botniţă bancherilor

Comisia Europeană le pune botniță bancherilor

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Criza financiară reprezintă o situație foarte serioasă, care necesită eforturi de toate părțile” – a afirmat José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. El a declarat că Europa își asumă responsabilitățile proprii și este preocupată să rezolve urgențele. Autoritățile de supraveghere, statele membre, băncile centrale, în special Banca Centrală Europeană, președinția Consiliului Europei și cea a Comisiei Europene lucrează împreună și intervin atunci când companiile sunt în dificultate, a spus Barroso. Președintele comisiei apreciază că moneda euro reprezintă un factor de stabilitate în această perioadă, dar aceasta nu înseamnă că trebuie pompată mai multă lichiditate pe piață. „Trebuie să injectăm mai multă încredere în guvernarea europeană și globală a sistemului financiar. Ultimele zile au demonstrat că sistemul financiar european are abilitatea de răspunde crizei, că poate coopera și că putem avea încredere în el” - a spus președintele, făcând aluzie la băncile europene salvate de la faliment, prin intervenția statelor comunitare. Barroso a anunțat aprobarea de către Comisia Europeană a unor noi reguli pentru companiile financiare. Conform propunerii comisiei, băncile nu vor putea acorda împrumuturi aceluiași client peste o anumită limită. Mai mult, pe piața interbancară, ele nu vor putea acorda împrumuturi altor bănci sau plasa bani în acestea dincolo de o anumită sumă. Pe de altă parte, băncilor care iau bani cu împrumut li se vor impune restricții efective în ceea ce privește cât pot lua și de la cine. Pentru grupurile bancare care operează în mai multe state membre, se vor înființa „colegii de supraveghere”. Se vor clarifica drepturile și responsabilitățile autorităților naționale de supraveghere și se va eficientiza cooperarea dintre ele. Se vor introduce criterii clare la nivel comunitar pentru a evalua în ce măsură capitalul „mixt”, care cuprinde atât acțiuni, cât și titluri de creanță, poate fi considerat ca făcând parte din capitalul propriu total al unei bănci, în funcție de care se stabilește cât anume poate să dea aceasta cu împrumut. Gestionarea riscului de lichiditate în cazul grupurilor bancare care operează în mai multe state membre, adică modul în care acestea își finanțează zilnic operațiunile, va fi de asemenea discutată și coordonată în cadrul „colegiilor de supraveghere”. Se vor înăspri normele cu privire la titlurile de creanță, de rambursarea cărora depinde performanța unui anumit portofoliu de împrumuturi. Firmele care recondiționează împrumuturile sub formă de titluri tranzacționabile (așa - numiții „inițiatori”) vor fi obligate să mențină o parte din expunerea la risc pentru aceste titluri, în timp ce firmele care investesc în ele nu vor putea decide să cumpere decât după efectuarea unor ample expertize (due diligence). Cei ce nu se conformează vor suferi penalizări severe în materie de capital. Comisia urmează să prezinte și propunerea de reformă a regulilor agențiilor de rating. Constrângerile impuse sunt o recunoaștere a faptului că lăcomia băncilor este cauza crizei sistemului financiar mondial. „Dacă nu putem să ne lipsim de ele, cel puțin să le punem botniță” – or fi gândit comisarii europeni. Rămâne de văzut, când se vor decide să facă ordine și printre comisioanele percepute de instituțiile financiare. Acolo e vraiște mare, acolo-i izvorul lăcomiei și sursa răului!