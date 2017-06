Comerţul cu materiale de construcţii e "condamnat" să fie inventiv

Comerțul cu materiale de construcții e "condamnat" să fie inventiv

Dintre toate ramurile economiei românești, sectorul construcțiilor este cel mai imprevizibil. Într-un an dă semne de revenire, pentru ca în anul următor să facă pasul înapoi. Iată, în 2013 a crescut cu 2,8%, față de anul precedent, dar în 2014 a scăzut cu 6,7%. În 2015, și-a luat un avânt de 10,4%, pentru ca în 2016 să bată în retragere cu 4,8%.Din cauza uriașelor fluctuții ale volumului de investiții, constructorii, producătorii de materiale de construcții și casele de comerț se confruntă cu nenumărate probleme.„Statul nu are bani pentru investiții, iar agenții economici privați, după lecția dură dată de criza economică din 2009 - 2013, nu se mai grăbesc să se împrumute la bănci pentru a-și extinde afacerile. Așteptările se îndreaptă spre populație, ale cărei venituri sunt în ușoară creștere. Din păcate prețurile materialelor și ale lucrărilor de construcții înregistrează o tendință ascen-dentă. Nu doar vremurile, ci și vremea ne-a fost potrivnică. Iarna grea din 2017 a blocat lucrările de construcții în primul trimestru. La întreruperile provocate de geruri și ninsori trebuie adăugate cele datorate numeroaselor sărbători. După Paști, urmează minivacanța de 1 Mai, iar apoi Rusaliile”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, economistul Gheorghe Ciurea, președintele grupului de firme Comat.Sectorul construcțiilor supraviețuiește datorită populației și dezvoltatorilor imobiliari, care continuă să investească, spune Ciurea.Într-adevăr, în ultimii ani, cu o singură excepție, construcția de locuințe a avut o dinamică ascendentă. În 2013, volumul lucrărilor la clădirile rezidențiale a crescut cu 24,3% față de anul precedent, în 2014, cu 32,6%, în anul 2015 a scăzut cu 5,8%, pentru ca în 2016 să facă un salt de 12,1%.Pentru a atrage clienții, comercianții de materiale de construcții își îmbunătățesc continuu serviciile. „Prin Casa Comat, noi venim în sprijinul celor ce doresc să își construiască o casă, oferindu-le toate materialele necesare pentru infrastructură, pereți, acoperiș, instalații. Le asigurăm la pachet și ceea ce urmează a fi plasat în pământ: sisteme de apă și canalizare. Astfel, îi ajutăm pe clienți să economisească timp și bani”, afirmă Gheorghe Ciurea.Sectorul construcțiilor suferă nu doar din cauza lipsei comenzilor, ci și a blocajului financiar și a atitudinii bancherilor. Constructorii au de recuperat bani de la beneficiari, în special de la stat, comercianții - de la constructori și așa mai departe. Nu este vorba doar de dificultăți financiare, ci și de neseriozitate în afaceri. Profitând de dorința comercianților de a vinde cu orice preț, mulți constructori și intermediari au achiziționat marfa pe credit și „au uitat” să o achite. Nu este de mirare că numeroși furnizori, printre care și Comat Constanța, au decis să vândă materiale de construcții doar cu plata pe loc.Într-o perioadă grea pentru sectorul construcțiilor, băncile n-au înțeles că trebuie să fie aproape de cei ce le-au asigurat profituri uriașe în trecut. Creditarea afacerilor a devenit nu doar costisitoare, ci și dificilă din cauza numeroaselor condiții impuse clienților. „Nu vreau să mă plâng, dar Comat a fost jecmănit cu tot felul de dobânzi și a întâmpinat numeroase piedici în obținerea finanțării”, afirmă economistul.Incertitudinile din sectorul construcțiilor, dar și faptul că dispune de un patrimoniu imobiliar generos, au determinat grupul de firme Comat să își diversifice activitatea.„Agricultura se dovedește a fi ramura economică cu evoluția cea mai spectacu-loasă din România, având încă un mare potențial de creștere nepus în valoare. De aceea, în cadrul sucursalei Comat din Med-gidia vom organiza primul parc agricol din județ. Începutul a fost făcut prin închirierea unei locații către un producător viticol și de vinuri. Urmează să i se alăture și cel de-al doilea. Au fost avansate discuții pentru organizarea unei expoziții permanente, cu vânzare, de mașini agricole și a unui punct de desfacere a îngrășămintelor. Prin organizarea parcului agricol, venim în sprijinul fermierilor din comune. Sper ca în acest an să organizăm Ziua Recoltei la Medgidia. La Constanța, parcul comercial și de servicii Comat crește, în continuare, prin eforturile proprii și cu sprijinul partenerilor noștri”, a declarat Gheorghe Ciurea.