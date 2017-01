Comerţul constănţean dă în gropi

Prin grija administrației locale

Comerțul constănțean dă în gropi

Afirmația din titlu nu trebuie luată în sens figurat, ci la propriu. Cei ce se încumetă să pătrundă, cu mașina, în zona angrourilor de la halta Traian sunt sigur că îmi dau dreptate. Fie că o iei pe strada Nicolae Filimon, fie că te aventurezi pe așa numitele străzi Interioare, nu poți evita gropile, șanțurile și valurile din carosabil. Cei mai pățiți sunt comercianții cu afaceri în zonă. Drumurile grele le uzează mai repede autovehiculele și le gonesc clienții. Ani de zile, Primăria Constanța a neglijat problemele edilitare ale acestei importante zone a orașului. Din ce motiv? Poate pentru că are un potențial electoral prea mic. Un perimetru cu funcții preponderent comerciale, în care trăiesc mult mai puține suflete în comparație cu zonele rezidențiale, aduce prea puține voturi. De aceea nu constituie o prioritate în politica de amenajare rutieră. Este adevărat, că are o contribuție mult mai mare la bugetul local decât cartierele intens populate, dar plata TVA, a impozitelor pe venit și pe profit ori a dărilor locale este obligatorie. Și să dea dracul să rămână dator careva! Primarul nu trebuie să facă nici un efort pentru ca impozitele și taxele să fie achi-tate. Nu trebuie să împartă pachete cu de-ale gurii sau să repare vreo stradă. Dar pentru voturi… În sfârșit, după ce s-au distrus suficiente bucșe, tiranți și amor-tizoare de autovehicule, drumarii au pătruns pe strada Interioară 3. Era și timpul, căci gropile și șanțurile se uniseră de prea multă vreme, iar carosabilul aproape că dispăruse în ele. Ieri, pe lumină, când mașinile cu marfă circulau mai intens, utilajele lucrau la decopertarea unuia dintre sensuri. E bine! Începutul a fost făcut. Așteptăm, cu teamă, finalizarea! În cazul lucrărilor administrației constănțene, finalul este, întotdeauna, o etapă imprevizibilă. Edilii ne-au obișnuit cu stilul de lucru lălăit. De-a lungul anilor, multe străzi au fost rașchetate și abandonate vreme îndelungată. Asfaltul a fost turnat abia după trei, șase, doisprezece sau chiar mai multe luni. Dar să nu vorbim cu păcat, poate că până la alegerile locale din 2008, comercianții de la halta Traian nu vor mai da în gropi.