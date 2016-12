Comerţul bagă foarfecele în preţuri

Comerțul bagă foarfecele în prețuri

Vechiul centru comercial al Constanței, de pe strada Ștefan cel Mare, este în febra reducerilor de prețuri. Vitrinele magazinelor sunt pline de afișele care anunță tăierile.Reducerile din ziua de astăzi sunt de toate felurile: timide, de doar 5 - 10%; consistente, de 30 - 50%; generoase, de 60 - 70%. Aproape nicio marfă nu scapă de foarfecele tăierilor de prețuri: îmbrăcămintea, încălțămintea, obiectele de marochinărie, de lenjerie, de mercerie… Că e vorba de marfă la prima mână sau la a doua, totul este supus legii ieftinirii generale. Până și farmaciile anunță: „Reducere de 5% la toate produsele, inclusiv la rețelele compensate”.Magazinele din Tomis Mall s-au înscris în campania ieftinirilor sub deviza: „Topim prețurile; reduceri promoționale de până la 70%”.Unul dintre respectivele magazine aparține unei fabrici de textile din Alba Iulia. Mai mult de 50% din marfa prezentată este de producție indigenă. Restul - încălțăminte și marochinărie - provine din China. Marfa chinezească este, de departe, cea mai ieftină. O curea din piele costă doar 19,90 lei. Același preț îl au bluzele din bumbac. Vânzătoarea face cu mine turul re-ducerilor de prețuri. Îmi sar în ochi cele de la sacourile și costumele bărbătești produse la Alba Iulia. S-au ieftinit de la 199,90 la 149,90 lei.Într-un alt magazin din mall, care desface lenjerie de pat, perne, plăpumi și prosoape, reducerile sunt de 30 - 50%. Dar nu la toate produsele.„Avem marfă de calitate foarte bună, din Austria, Germania, Italia. E scumpă, dar merită toți banii” - spune vânzătoarea, al cărei patron este un neamț. Apoi, începe să spună o poveste, pe care nu știi dacă să o crezi sau să o iei drept reclamă: „Deși lucrez aici, n-am vrut să dau 150 de lei pe o plapumă din Germania. M-am dus la un alt magazin și am cumpărat una mult mai ieftină, ungurească. Am constatat că era foarte proastă. Așa că, până la urmă, am luat o plapumă germană, de aici. Sunt foarte mulțumită de calitatea ei.”Are o poveste și despre prosoape. „Cele chi-nezești și turcești - spune ea - se scămoșează de la primul spălat. Nu-s ca astea germane!” Sunt convins! mai ales când aflu prețul: 89 de lei, după reducere. Oare cât o fi fost înainte?Spun: „Scumpe rău!” „Așa este marfa de calitate, germană. Să știți că avem clienții noștri, care ne caută” - încearcă să mă convingă vânzătoarea. Degeaba, nu reușește să mă convingă să-i mai calc pragul.Ies din mall și o iau în susul străzii. În ochi îmi sare un alt anunț: „Reduceri de 40%”. Maga-zinul respectiv este al unei fabrici de tricotaje din Pitești. Iefti-nirile sunt doar la unele produse.Prețurile fustelor și bluzelor de da-mă au fost reduse cu 14 - 25 lei. Acum costă 24 - 41 lei.Se vede de la o poștă că prețurile și calitatea mărfu-rilor românești sunt apreciate. Micuțul magazin are cumpărători.Iată un alt magazin care anunță ieftiniri de 30 - 40%. „Am avut reduceri la produsele românești din stocul de iarnă, dar am scăpat de ele” - mă înștiințează vânzătoarea. Se lamentează că vânzările merg foarte slab, patronul fiind nevoit să închidă un etaj.Magazinele cu mărfuri turcești și chinezești fac o concurență teribilă celor cu produse românești, germane, austriece și italiene. Au o tehnică publicitară mai bună. Nu afișează procentul reducerii, ci prețurile cele mai mici.Vitrina unuia dintre ele întâmpină cum-părătorul cu anunțul: „Super-ofertă: prețuri mici de la 3 lei, pentru orice buzunar.” Parcă un cârlig te trage în stabiliment. Prețurile sunt cu adevărat foarte mici: blugi la numai 40 - 50 de lei, tricouri la 10 - 15 lei…Încerc să aflu de la șefa magazinului, o turcoaică tinerică, cum de își permite patronul ei asemenea prețuri. „Din cauza concurenței din jurul nostru, care este foarte puternică!” - spune ea. Chiar asta să fie explicația? Eu unul am mari îndoieli.Un alt magazin cu turcisme și chinezisme, care a făcut ieftiniri, vinde toate produsele la prețuri cuprinse între 5 și 15 lei. Până și buticurilor cu mărfuri second-hand, aduse din Vest, le e greu să țină pasul cu asemenea „scoruri” joase. Iată, unul dintre ele, în ciuda reducerilor, nu a reușit să coboare prețurile sub 6 lei.Performerul tăierilor este un mic stabiliment cu marfă la mâna a doua, adusă din Anglia și Germania. Magazinul își lichidează stocul. Are până și haine la 1 leu bucata. Cu doi poli, un om sărman se poate îmbracă și de vară, și de iarnă, și de lucru, și de sarmale.Concurența și puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută a populației obligă comerțul să apeleze la reduceri. Dacă alimentele se scumpesc, țoalele și încălțările trebuie musai să se ieftinească, altfel nu le mai ia nimeni. Comercianții - fiți convinși! - nu ies în pagubă. Cine își permite să taie 70% din preț, înseamnă că și-a făcut suma.