Comat Constanţa - povestea unei privatizări de succes

Comat Constanța - povestea unei privatizări de succes

Societatea Comat Constanța, fosta BJATM (Baza Județeană de Aprovizionare Tehnico Materială) până în 1990, împlinește, în această lună, 66 ani de existență și 20 de ani de la privatizare.Expoziție permanentă de mașini agricole, la Medgidia„Evenimentul aniversar va fi marcat printr-un simpozion organizat pe data de 19 iunie 2015, la Hotelul «Central», din Mamaia. În cadrul lui vor fi abordate trei teme de actualitate și de interes pentru agenții economici: Parcul industrial și de servicii Comat, accesarea fondurilor europene și posibilitățile de finanțare oferite de băncile comerciale. Cu acest prilej, adresăm invitația tuturor celor interesați să participe la dezbatere și să ciocnească cu noi o cupă de șampanie” - a declarat economistul Gheorghe Ciurea, administratorul unic al companiei.Expoziția permanentă de mașini agricole (cu vânzare), de la baza din Medgidia, este cel de-al doilea eveniment major aflat în pregătire la Comat Constanța. Au fost lansate invitații pentru 20 de fabricanți și importatori români, să își expună produsele. Și-a anunțat participarea și un producător din Italia, care va aduce la Medgidia mașini agricole moderne, unele dintre ele fiind noutăți pentru piața din România. Vor fi expuse mașini și utilaje agricole, accesorii, produse de întreținere, construcții ușoare și oferte de servicii.„Intenționăm ca, până la sfârșitul lunii iulie, să putem inaugura expoziția. Contăm pe un număr cât mai mare de expozanți, pe sprijinul Primăriei Medgidia și al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Sunt convins că, fiind organizată aproape de potențialii clienți, expoziția va atrage numeroși cumpărători. Județul nostru are nevoie de o expoziție permanentă de utilaje agricole, cu vânzare, iar Comat Constanța dispune, la Medgidia, de spațiul necesar” - a spus Gheorghe Ciurea.La concurență cu multinaționaleleÎn timpul regimului comunist, în România au funcționat 44 de baze județene de aprovizionare tehnico - materială, care, după 1990, s-au privatizat prin metoda Mebo.În iunie 1995, unitatea de la malul mării a semnat contractul de privatizare cu FPS, devenind Comat Constanța. În anii ce au urmat, compania a reușit să facă față provocărilor, diversificându-și activitatea și adoptând metode comerciale moderne.„Am reușit să impunem brandul Comat pe piață, să asigurăm stabilitatea și creșterea companiei și, pe această bază, să rezolvăm problemele sociale ale salariaților, care erau toți acționari. Dintre cei 216 acționari cu care am pornit la drum, peste 95% au ieșit la pensie din societatea noastră. La nivel național, nu sunt multe foste întreprinderi de stat care se pot mândri cu o ase-menea performanță. Dacă ne referim numai la fostele baze județene de aprovizionare tehnico - materială, care s-au transformat în Comat-uri după 1990, din totalul de 44 au mai rămas 13 unități în prezent, din care doar cu 5 se pot face, efectiv, afaceri. O mare realizare a companiei noastre este introducerea conceptului de comerț „Casa COMAT”, preluat în urma unei vizite în Canada. Aceasta înseamnă că livrăm tot ce este necesar ridicării unei construcții, pornind de la infrastructura de utilități și fundație, continuând cu zidurile, acoperișul, cu instalațiile interioare, tâmplăria și finisările, terminând cu dotările interioare. Metoda prezintă avantaje extraordinare pentru constructorul și beneficiarul clădirii, care nu mai sunt nevoiți să piardă timp și bani alergând după zeci de furnizori și întocmind sute de acte. Investiția care stă la baza acestui concept am finalizat-o în 2006. Vă amintiți că la inaugurare au participat prefectul de atunci, Dan Culețu, și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.În anii ce au urmat, «Casa Comat» a dat rezultatele așteptate. Datorită ei reușim să ne menținem în competiția cu rețelele de hiper și supermarket-uri ale multina-ționalelor. Iar din punct de vedere financiar, compania a dat dovadă întotdeauna de sănătate și sta-bilitate” - relatează Gheorghe Ciurea.Cum arată viitorulÎn viața Comat Constanța au fost și nereușite, povestește interlocutorul. Criza economică din anii 2009 - 2013 nu putea să treacă pe lângă societate fără să o afecteze. Piața construcțiilor, cea imobiliară și piața creditelor bancare s-au prăbușit, trăgând după ele și comerțul cu materiale de construcții, iar concurența a devenit tot mai dură. Pe fondul blocajului economico-financiar, au apărut numeroși țepari, pe care comercianții au învățat să-i evite, după ce au avut parte de experiențe costisitoare. La rândul lor, furnizorii au început să fie foarte exigenți, reticenți și extrem de pretențioși, solicitând garanții și comisioane mari. Pe de altă parte, statul s-a retras tot mai mult de pe piața investițiilor.Viitorul Comat-ului este legat de dezvoltarea parcului industrial și de servicii, care prinde tot mai mult contur, afirmă Gheorghe Ciurea. În prezent, pe platforma din Constanța, funcționează un service auto, stația ITP „Comat Service” și un broker în transporturi interne și internaționale. Urmează să se con-struiască și o spălătorie auto. O firmă de construcții va înființa o unitate, care va aduce clienți în parcul industrial. În plus, există proiecte pentru construcția unei fabrici de instalații de climatizare și a alteia de reciclare a materialelor plastice.În paralel, la baza din Medgidia va fi organizat un parc agro-industrial, care va cuprinde și expoziții permanente, cu vânzare.