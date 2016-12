Comandantul navei "BETATANK", amendat cu 25 000 lei pentru poluare în portul Constanţa

Comandantul navei "BETATANK", amendat cu 25 000 lei pentru poluare în portul Constanța

Astăzi, 5 februarie 2016, în jurul orei 11:20, în dana DDL 2 din portul Constanța, s-a produs o poluare accidentală în timpul desfășurării operațiunii de transfer combustibil naval (păcură) prin metoda STS (ship to ship), de la barja de stocare „BETATANK”, sub pavilion Cipru, la tancul de bunkerare „AMALTHIA”, sub pavilion Cipru, a anunțat Autoritatea Navală Română.Astfel, printr-o gură de ulaj aferentă tancului nr. 5 de marfă, aflată pe puntea navei BETATANK, a refulat o cantitate de păcură care a inundat întreaga puntea, scurgându-se în apă aproximativ 200 - 300 litri. Combustibilul poluator a rămas în interiorul barajului plutitor ce înconjura cele două nave, fără a depăși limitele acestuia.Măsuri luate la fața locului au fost următoarele:- membrii echipajului au oprit pompele de transfer păcură și au obturat gura de vizitare în cauză;- membrii echipajului au procedat la strângerea păcurei scurse și depozitarea acesteia în tanc, precum și la curățirea navei;- au fost anunțați reprezentanții C.N. Administrația Porturilor Maritime Constanța, pentru intervenția de depoluare.O echipă de ofițeri operativi ai Căpităniei Portului Constanța au demarat investigațiile pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului.Din primele constatări efectuate a rezultat ca și cauză principală o defecțiune tehnică intervenită la o valvă de linie aflată între tancul nr. 2 și tancul nr.5, la nava „BETATANK”, însă concluziile finale privind cauzele producerii poluării vor fi comunicate la definitivarea cercetărilor.Comandantului navei „BETATANK” a fost sancționat contravențional cu suma de 25 000 lei de către ofițerii Căpităniei Portului Constanța.