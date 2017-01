În primele opt luni ale anului

Coliziunea cu criza a răsturnat vânzările de autoturisme în România

Este cât se poate de clar că românii au renunțat chiar și la gândul de a-și mai cumpăra mașină, criza pe sectorul auto adâncindu-se și mai mult în 2010. După primele opt luni din 2010, vânzările au scăzut, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu 25%, prăbușirea fiind însă de aproape 40% față de 2008. Un șoc puternic a resimțit și constructorul autohton de la Colibași, care, contrar performanțelor realizate peste hotare, acasă merge cu motorul calat. Cu toate acestea, Dacia rămâne în topul vânzărilor în România, chiar dacă înregistrează o scădere de peste 21% față de anul trecut. Potrivit datelor furnizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, în luna august 2010 s-au vândut în România 7.053 de autoturisme, cu 2.600 mai puțin față de aceeași lună a anului trecut. Pe primul loc în preferințele românilor s-a situat Dacia, care a vândut în august 1.836 de bucăți, în scădere cu 30% comparativ cu 2009. Pe locul doi s-a situat Volkswagen, care a vândut 737, urmat de Renault cu 612 unități. De asemenea, românii s-au orientat în număr mare spre modelele Skoda (560 autoturisme vândute în august), Opel (549), Chevrolet (397) și Hyundai (359). BMW-urile s-au vândut într-un număr de 105 bucăți, Audi - 107, în timp ce Mercedes a comercializat doar 78 de autoturisme. Frână și la lux Totodată, românii au cumpărat în august 9 autoturisme Porsche, un Lexus, 2 Lancia, 5 Jeep-uri, 3 mașini Jaguar și 2 Alfa Romeo. Sunt însă dealeri care nu au reușit să vândă nicio mașină în luna august. Spre exemplu, mărci importante precum Isuzu, Lincoln, Maserati, Maybach sau Rolls-Royce nu au reușit să vândă nicio mașină în România în acest an. Îngrijorător este faptul că această scădere a pieței auto s-a înregistrat chiar și în condițiile în care programul guvernamental RABLA a funcționat la turație maximă, scoțând pe piață zeci de mii de vouchere pentru achiziționarea de autoturisme noi. Per total, în primele opt luni ale acestui an, dealerii auto români au comercializat 45.890 de autoturisme din import și 22.451 de mașini Dacia. Comparativ cu aceeași perioadă din 2009, când se preconiza atingerea nivelului critic al crizei, vânzările s-au restrâns, în medie, cu 25 de procente și, din păcate, trendul se menține descrescător de la o lună la alta. În ceea ce privește modelele preferate de români, pe primul loc se află Loganul, urmat de Renault Clio, Opel Astra, Volkswagen Golf și Skoda Octavia.