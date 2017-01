Colegiul Nautic Român inaugurează DP & Offshore Centre

Pe data de 10 decembrie, Colegiul Nautic Român inaugurează, la Constanța, DP & Offshore Centre - centrul de instruire pentru navigatori în domeniul poziționării dinamice. Potrivit organizatorilor, la nivel mondial sunt acreditate doar 70 de astfel de centre de instruire. Pregătirea specializată în acest domeniu este obli-gatorie pentru accesul personalului navigant pe piața navelor offshore.DP &Offshore Centre a funcționat inițial, timp de un an, la București în cadrul Colegiului Nautic Român. Până în prezent, peste 400 de cursanți au primit certificate recunoscute de „The Nautical Institute”, din Londra. Este vorba de navigatori cu brevet din România, Bulgaria, Turcia, Rusia, Italia, Belgia, Olanda, Franța, Spania și Peru. „Am decis să mutăm acest centru în Constanța, deoarece am considerat că astfel suntem mai aproape de publicul nostru țintă, mai exact navigatorii cu brevet care își doresc să plece în voiaje pe nave specializate în foraj marin și operațiuni adiacente. Fără astfel de cursuri de instruire, niciun navigator nu poate opera pe nave offshore, unde, de altfel, în acest moment sunt și cele mai bine plătite locuri de muncă din domeniu. În plus, industria de foraj marin este în plină dezvoltare și în România, iar oportunitățile pe plan mondial sunt uriașe”, a declarat Stelian Cojocaru, președintele Colegiului Nautic Român. Investiția s-a ridicat la aproximativ 250.000 euro și constă în echipa-mente performante, amenajări și suporturile de curs. În cadrul centrului de la Constanța va funcționa și si-mulatorul integrat al punții de co-mandă, care include și funcții de po-ziționare dinamică.