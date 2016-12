Colaboraţi, dacă vreţi ca litoralul românesc să devină atractiv pentru turiştii străini!

2

vreti adevarul ?

atunci dati turistilor un chestionar scris in care sa spuna ce este bine si ce-i nasol si asa veti afla direct ce trebuie sa faceti La greci ( am multe concedii acolo ) habar nu au de management diplome , calificari sau stiinta turismului ci scoala practica a vietii si vin straini cu UN transport cit vin la Mamaia in cinci veri pentru ca la ei prioritar este ca turistul sa se simta bine nu jecmanit Pot anticipa si rezultatul testului _ SCUMP SI PROST iar chestia aia cu costurile fortei de munca nu am priceput asa salarii mari au cameristele receptionerii sau ospatarii ? in Grecia ( din nou ca etalon ) salariile astora se invirt in jurul a 800-1000 E SOLUTIA ? - bunul simt ,respectul pentru turist si mai putine alimente expirate prin ciirciumi