Codul muncii va fi modificat printr-o iniţiativă legislativă a alegătorilor

Codul muncii va fi modificat printr-o inițiativă legislativă a alegătorilor

Potrivit Constituției României, inițiativa legislativă aparține guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Blocul Național Sindical intenționează să se folosească de dreptul de inițiativă al alegătorilor pentru a aduce modificări Codului muncii, a declarat Dumitru Costin, președintele confederației.Ieri, la Casa de Cultură a Sindica-telor, din Constanța, BNS a pus în dezbatere publică studiul „Piața muncii, între eficiență economică și echitate socială”, ai cărui autori sunt profesorul universitar dr. Alexandru Athanasiu și expertul Oana Cazan. De asemenea, a fost făcut public proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii, elaborat de experții „Bi-roului pentru observarea pieții muncii”.Numărul mare de sindicaliști prezenți a demonstrat că temele puse în discuție prezintă un interes major pentru organizațiile profesio-nale. În schimb, prin absență, autoritățile locale și parlamentarii de Constanța le-au transmis inițiatorilor că subiectul nu-i interesează.Studiul lui Athanasiu și Cazan este rezultatul a jumătate de an de analiză comparată a legislației muncii din România și Uniunea Europeană, fiind una dintre cele mai ample și obiective cercetări realizate în țara noastră, în domeniul muncii. Investigația a fost efectuată în cadrul proiectului „Biroul pentru observarea pieții muncii și a calității locurilor de muncă”, imple-mentat de BNS și cofinanțat din Fondul Social European.Ideea de la care a plecat studiul a fost: analiza consecințelor Codului muncii și ale legilor cu caracter sindical, a afirmat liderul BNS, în deschiderea reuniunii. Pe baza lui, s-a realizat proiectul de modificare a Codului muncii, care va fi prezentat și discutat în toate județele, cu sindicaliștii. Observațiile și propunerile lor vor fi folosite pentru îmbunătățirea proiectului.În etapa a doua, BNS va organiza campania de strângere a celor 100.000 de semnături necesare promovării inițiativei legislative în Parlamentul României, chiar în cursul acestui an.În paralel, experții BNS lucrează și la proiectul de modificare a Legii dialogului social. „Anul trecut am pierdut o bătălie, dar nu am renunțat să apărăm drepturile lucrătorilor” - a avertizat liderul confederativ.În prezentarea documentelor puse în discuție, Alexandru Athanasiu a subliniat faptul că guvernanții din UE, nu doar cei români, duc o politică de eliminare din legislația muncii a garan-țiilor pe care angajatorii trebuie să le acorde salariaților, folosind ca motiv criza economică. Ei susțin că flexibilizarea relațiilor de muncă aduce creș-tere economică și mai multe locuri de muncă. Statisticile comparative infirmă această teorie, a apus profe-sorul universitar. El a dat ca exemplu, Marea Britanie, care a flexibilizat relațiile de muncă și are un șomaj mai înalt decât Franța, care nu a amputat garanțiile acordate lucrătorilor.Scopul proiectului Codului muncii promovat de BNS este, în esență, acela de a aduce mai multe garanții și stabilitate în relațiile de muncă, de a închide porțile abuzurilor din actuala legislație a muncii, a afirmat Athanasiu.În edițiile viitoare ale ziarului „Cuget Liber”, vom prezenta pe larg acest proiect de mare interes economic și social.