Federația „Metal” avertizează:

Codul Muncii va fi apărat prin grevă generală

Mișcarea sindicală și patronatele sunt sub tensiune. Negocierile cu guvernul privind modificarea Codului Muncii și a celorlalte legi sociale s-au blocat. După ce s-au înțeles pentru 27 de puncte, Executivul și partenerii sociali n-au reușit să continue drumul compromisului. Divergențele dintre cele două tabere sunt atât de mari, încât doar impulsul acțiunilor de protest ar putea să ducă la reluarea tratativelor. Arpad Șuba este președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industrie „Metal”. Organizația reprezintă interesele a 13.000 de membri cotizanți dintr-un număr de 50 de companii reprezentative pentru industria constructoare de nave, industria aeronautică și de apărare, industria auto și industria metalului. „În acest moment - spune Șuba - problema generală a mișcării sindicale, a tuturor salariaților din România o reprezintă încercarea de modificare a Codului Muncii de către guvern, împotriva voinței angajaților și angajatorilor.” Tabăra guvernamentală are susținerea a nouă dintre cele 12 organizații patronale reprezentative, dar acestea vorbesc în numele unor companii care dețin doar 12% din munca salarială a țării. De cealaltă parte a baricadei se află întreaga mișcare sindicală plus cele patru organizații patronale, care reprezintă 29 de ramuri de activitate econo-mică, dintr-un total de 33, și interesele a 82% din masa salarială. „Nu suntem de acord cu principiile după care guvernul vrea să modifice Codul Muncii - afirmă liderul de sindicat. În numele flexibilizării raporturilor de muncă, el vrea să pună, în locul contractului de muncă pe perioadă nedeterminată, contractul pe o perioadă de trei ani sau cât durează un anumit proiect sau program. Aceasta este cea mai gravă amenințare pentru fiecare dintre salariații României.” Sindicatele resping și ideea desființării contractului colectiv de muncă la nivel național. Acesta este valabil pentru toți lucrătorii, chiar și pentru cei din întreprinderile mici, care n-au propriile contracte colective de muncă. Fără el, sute de mii de angajați din aceste unități n-ar mai beneficia de niciun standard de referință în raporturile de muncă și de nicio protecție, nu și-ar mai putea apăra drepturile în justiție. „Partenerii sociali au dat dovadă de flexibilitate la negocierile cu guvernul, dar în acest moment discuțiile s-au blocat. S-a ajuns la acele prevederi din Codul Muncii în care se face referire la contractul colectiv de muncă la nivel național. Mai este o problemă: de câte ori discuțiile au loc cu primul ministru Boc, în momentul în cere se termină ședința are grijă să precizeze că hotărârea finală se va lua în coaliția de guvernare. Ce înseamnă aceasta: că discuțiile cu noi nu contează prea mult, contează doar ceea ce vrea coaliția” - relatează Arpad Șuba. „În momentul acesta, anunțăm lucrătorii din România că, pe data de 3 februarie 2011, am avut o ședință de birou executiv, în cadrul Blocului Național Sindical, în care am analizat toate aceste probleme. S-a decis ca în cursul ședinței din săptămâna 7 - 13 februarie să stabilim calendarul acțiunilor de protest. Vom organiza mitinguri în toate orașele țării, după care vom declanșa greva generală” - a avertizat liderul sindical.