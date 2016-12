CODUL FISCAL se modifică de la 1 IANUARIE. Uite cum îţi vor fi afectate VENITURILE

CODUL FISCAL se modifică de la 1 IANUARIE. Uite cum îți vor fi afectate VENITURILE

Duminică, 29 Decembrie 2013.

Codul Fiscal se modifica de la 1 ianuarie 2014, iar cateva schimbari vizeaza impozitul pe venit.Principalele modificari si completari in ceea ce priveste impozitul pe venit se refera la:- acordarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor in valuta de la persoane fizice și juridice, altele decât institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente la care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, la nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta;- posibilitatea de actualizare a pretului mediu pentru determinarea venitului impozabil in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice sub forma de arenda primita in natura- simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real- deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor a contributiilor de asigurari sociale de sanatate- neimpozitarea veniturilor obtinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit sau care obtin venituri neimpozabile din activitati agricole- stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor.- crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente intr-un stat UE sau SEE, care obtin venituri impozabile din Romania, sa beneficieze de deducerile fiscale prevazute de lege pentru contribuabilii rezidenti, ținand seama de situatia contribuabilului- s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania in situatia in care acestea din urma sunt venituri neimpozabile in sensul ca se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.Sursa: www.realitatea.net