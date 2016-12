Şcoala Portuară a pregătit peste 13.000 de lucrători în 19 ani

1

Cursuri

Am absolvit cursurile Scolii Portuare de operator de dana. Am avut parte de o echipa de profesionisti. Am muncit pentru a absolvi fiecare modul in parte, am lucrat mult si pentru lucrarea / proiectul de absolvire. Am facut si o facultate si pot sa spun ca seriozitatea cu care trateaza cursantii Școala Portuară este mai mare decat la scolile din invatamantul de stat. M-as intoarce oricand sa mai fac un curs.