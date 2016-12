Şcoala Altfel” la CELCO

Școala Altfel” la CELCO

Vineri, 5 aprilie 2013, compania „Celco” SA a primit în vizită elevii clasei a VI-a B, din cadrul Școlii generale nr. 1, Poarta Albă. Acțiunea face parte din programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, organizat în perioada 1-5 aprilie 2013 în cadrul săptămânii „Școala Altfel”, săptămâna activităților extracurriculare inițiată de către Ministerul Educației Naționale.Elevilor, aflați sub îndrumarea doamnei director prof. Florentina Mangri, le-a fost prezentat procesul de producție a blocurilor de BCA și al adezivilor, de la introducerea materiei prime în malaxoare și până la ambalarea și paletizarea produselor finite.Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe vizitatori a fost gradul înalt de automatizare a sistemului de producție.„Cu o tradiție de peste 40 de ani, Celco este lider național în domeniul producției de BCA. Suntem bucuroși să putem demonstra generațiilor viitoare de constructori și proprietari de locuințe beneficiile reale pe care le aduce construcția în sistemul de zidărie cu rosturi subțiri. Elevii clasei a VI-a au fost încântați să afle că se pot construi case moderne într-un timp scurt, dar care să aibă o durată lungă de viață și care oferă un confort sporit de trai. Mizăm pe educarea generațiilor viitoare asupra importanței eficientizării energetice a clădirilor. Trebuie să avem cu toții responsabilitate față de mediul înconjurător, pentru a ne putea asigura un viitor mai bun”, a declarat Anca Elisabeta Bosînceanu, directorul de marketing al companiei „Celco”.Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-școlare și competențele în domenii cât mai diverse și interesante. Vizita organizată la fabrica de BCA și adezivi „Celco” a favorizat un prim contact al copiilor cu materialele de construcție, oferindu-le totodată posibilitatea de a cunoaște și înțelege modul de producție, dar și aplicabilitatea lor.Cu o tradiție de peste 40 de ani, „Celco” se numără printre primele companii producătoare de materiale de construcții din țară. De-a lungul timpului, ea a investit continuu în calitatea produselor sale, urmărind să se plieze pe nevoile din ce în ce mai diversificate ale clienților.În urma unui mix de investiții, unic în România, „Celco” reunește sub un singur nume capacitățile de producție a cinci sectoare industriale: producția de BCA, fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, fabricarea varului, echiparea și exploatarea carierelor de nisip și calcar din localitățile Plopeni și Tașaul. Această diversificare permite companiei „Celco” să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA, var, adezivi și mortare, garantând astfel calitatea produselor finite.