CNIPMMR vrea să blocheze trecerea Registrului Comerţului la sistemul cameral

CNIPMMR vrea să blocheze trecerea Registrului Comerțului la sistemul cameral

Pe data de 3 noiembrie 2009, Camera Deputaților a adoptat proiectul Legii privind trecerea Registrului Comerțului de la Ministerul Justiției la Camera de Comerț și Industrie a României. Votul parlamentarilor a fost salutat la acel moment de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, care a apreciat: „Este o reparație istorică!” Au băgat „strâmbe” la Băsescu După cum se cunoaște, Registrul Comerțului a fost creat prin eforturile sistemului cameral, după Revoluție. La sfârșitul anului 2002, Guvernul Năstase a dat celebra OUG 126, prin care Registrul Comerțului a fost confiscat de către stat și trecut la Ministerul Justiției. De atunci, sistemul cameral a dus o luptă continuă pentru a reintra în posesia lui, fiind nevoie de șapte ani de lobby parlamentar. Ieri, agenția de presă NewsIn a difuzat o știre care a stârnit îngrijorarea în rândul camerelor de comerț. Potrivit acesteia, președintele Traian Băsescu a anunțat că va retrimite la Parlament legea. NewsIn relatează următoarele: „Șeful statului a participat, vineri, la Topul Național al Firmelor Private din România, eveniment organizat de Consiliul Național al IMM din România (CNIPMMR). Cu această ocazie, președintele Băsescu a anunțat că va cere reexaminarea legii privind Oficiul Național al Registrului Comerțului prin care acesta trece din subordinea Ministerului de Justiție în cea a camerelor de comerț.” NewsIn îl citează pe Băsescu care s-a adresat oamenilor de afaceri prezenți cu următoarele cuvinte: „Am avut o discuție cu președintele CNIPMMR și înțeleg că legea este extrem de neconvenabilă pentru mediul de afaceri, așa că nu-mi rămâne decât să vă asigur că o voi retrimite la Parlament”. Dezinformare pe toată linia Cotidianul „Cuget Liber” i-a solicitat lui Mihai Daraban să comenteze această știre de presă. „Sunt convins că șeful statului a fost dezinformat în legătură cu această problemă – a declarat Daraban. Nu i s-a adus la cunoștință adevărata istorie a Registrului Comerțului și faptul că este creația sistemului cameral. Nu i s-a spus nici faptul că, ajungând la Minis-terul Justiției, Registrul Comerțului a fost birocratizat și că niciun leu încasat de la agenții economici nu a intrat la bugetul de stat. Șeful statului a mai fost dezinformat și în alte privințe, cum este cea a reprezentativității. În orice stat din lume, sistemul cameral este cel ce reprezintă mediul de afaceri. Camerele de comerț din SUA, Marea Britanie Franța, Italia și așa mai departe au corespondentul lor în sistemul cameral din România. Există o rețea internațională a camerelor de comerț, din care face parte și a noastră. Trebuie arătat că sistemul cameral este oriunde principalul partener de dialog al guvernelor, în materie de afaceri, iar la contactele dintre conducătorii statelor lumii, tot camerele de comerț sunt invitate să-și spună cuvântul. CNIPMMR nu se poate erija în reprezentantul mediului de afaceri din țara noastră și nu are dreptul să vorbească în numele lui. Ceea ce nu i s-a spus șefului statului este că CNIPMMR a încercat să intre în posesia Registrului Comerțului. Nu a reușit și acum aplică principiul „să moară și capra vecinului”. Mai trebuie spus un lucru. Conform prevederilor Legii 335/2007, numai Camera de Comerț și Industrie a României are dreptul să organizeze topul național al firmelor. Ca urmare, ea a deschis o acțiune în justiție împotriva CNIPMMR care a inițiat astfel de topuri. Și topul din acest an, la care a fost invitat șeful statului, a fost în afara legii, dar acest lucru nu i s-a adus la cunoștință. Noi îl vom informa asupra tuturor acestor aspecte. Considerăm că președintele României trebuie să cunoască și poziția camerelor de comerț înainte de a lua o decizie.”