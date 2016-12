CMA Ships România va angaja cu 20% mai mulţi ofiţeri şi va pregăti 174 cadeţi

În 2015

CMA Ships România va angaja cu 20% mai mulți ofițeri și va pregăti 174 cadeți

„Suntem pe val, creștem constant. În 2014, ne-am consolidat poziția pe piață. Compania CMA CGM este tot mai interesantă pentru navigatorii români. CMA Ships Singapore și CMA Ships Franța mizează pe marinarii europeni, care s-au dovedit a fi cei mai competenți în toți acești ani de când CMA CGM a devenit numărul trei mondial pe piața navelor port-container. Europenii sunt preferați datorită educației și experienței îndelungate. Navele CMA CGM sunt ultramoderne, de mare capacitate și pot fi exploatate în condiții de siguranță doar de ofițerii cu pregătire foarte, foarte bună” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Romeo Stavăr - Vergea, directorul executiv al agenției de crewing CMA Ships România, din Constanța,În prezent, aceasta asigură peste 400 de locuri de muncă, pe care se schimbă, în decurs de un an, mai mult de 800 de navigatori români. În 2014, CMA Ships România a furnizat 30 de locuri de muncă în plus, iar pentru 2015 se prevedere o creștere de 20% a locurilor de muncă.În primăvara anului viitor, din șantierele navale vor ieși mai multe nave noi, moderne, printre care și portcontainere de 18.000 TEU. Unele dintre ele vor ajunge până în România. Prima navă de 9.300 TEU nou-nouță va sosi la Constanța, cu ofițeri români la bord, în 2015.Printre cei peste 800 de navigatori români recrutați de CMA Ships România pentru flota CMA CGM, se află și 14 femei, dintre care 8 ofițeri și 6 cadeți. Cea mai înaltăîn grad este căpitanul Veronica Bozianu, aflată la bordul unei nave de 11.000 TEU. Întrucât a dat examenul de comandant, ur-mează să fie promovată pe funcție, în 2015. Anul viitor, alte trei femei-ofițer vor da examenul de căpitan.În 2014, CMA Ships România a asigurat 50 de posturi permanente pentru cadeți, pe care s-au rulat 150 de tineri. Au existat și șase eșecuri. Câțiva cadeți nu au corespuns exigențelor companiei, care a fost nevoită să renunțe la ei; alții au ajuns la concluzia că meseria de navigator nu e potrivită pentru ei.În 2015, CMA Ships România va asigura 58 de posturi pentru cadeți, pe care se vor instrui 174 de tineri.L-am întrebat pe clc. Romeo Stavăr - Vergea ce părere are despre noile generații de ofițeri.„Lumea se schimbă - mi-a răspuns acesta. Nu poți cere unui tânăr absolvent de învățământ de marină să gândească și să se comporte ca mine, care am terminat Academia Navală acum 20 de ani. Tinerii din zilele noaste sunt inteligenți; învață altfel decât noi. Am avut cadeți care au terminat școala cu șapte-opt ani în urmă și, acum, sunt comandanți și șefi mecanici în această companie.”Am continuat să-l descos. „Pe piața crewing-ului, am văzut atitudini diferite față de absolvenții uneia sau alteia dintre instituțiile de învățământ superior.”„Noi avem cadeți și de la Universitatea Maritimă din Constanța, și de la Academia Navală «Mircea cel Bătrân» și de la Colegiul Nautic Român. Și unii, și alții au dat foarte bune rezultate. Oricum, noi îi recrutăm pe cei mai buni, indiferent de unde provin” - a răspuns interlocutorul meu.Din cele prezentate mai sus reiese că România se dovedește a fi un furnizor de forță de muncă de calitate, din moment ce reușește să satisfacă exigențele unui angajator atât de pretențios cum este gigantul CMA CGM. Acesta deține o flotă tânără și diversificată de 428 de nave, care servesc 170 de linii de navigație și pot transporta 11,4 milioane TEU (containere convenționale) pe an. Grupul CMA CGM are 18.000 de angajați în întreaga lume, din care 4.700 în Franța.