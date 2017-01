Clubul Nautic Callatis, o cărămidă în plus pentru turismul nautic din Mangalia

r Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria; în clădirea ridicată în Portul Turistic sunt amenajate și 13 birouri care urmează să fie închiriateMangalia se poate mândri cu o nouă clădire care cu siguranță va deveni emblematică pentru această comunitate. Este vorba despre Clubul Nautic Callatis, construcție realizată în cadrul unui proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, cu o valoare totală de 1,459 milioane euro, un centru logistic de afaceri în domeniul turismului nautic care a fost ridicat în aproape patru luni, și care pe viitor va aduce bani frumoși la bugetul local. Construcția, cu un regim de înălțime P+1, este așezată paralel cu strada Portului, având astfel o poziție relativ paralelă cu promenada marinei amenajate, respectiv cheiul portului turistic. Clubul Nautic Callatis cuprinde spații în care serviciile portuare și sprijinirea activităților turistice și sportive specifice se vor putea desfășura în cele mai bune condiții. Printre încăperi cu diverse alte întrebuințări, 13 birouri, dotate cu absolut tot ce este necesar urmează să fie închiriate operatorilor din turismul nautic - agenți economici, furnizori de servicii turistice pe segmentul nautic, administratori ai punctelor de agrement nautic.„Era necesară o asemenea investiție. Clubul Nautic a fost făcut din fonduri europene, un proiect deblocat, care în patru luni de zile a fost finalizat. Avem o marină atât de frumoasă, un port turistic atât de frumos și e normal și firesc să avem și o clădire care să deservească această marină”, a precizat primarul Mangaliei, Cristian Radu.Așteptări mariGrupul țintă care va beneficia de rezultatele implementării proiectului „Club Nautic Callatis” este format din operatori / agenți economici cu activitate în turismul nautic, ce funcționează la nivelul zonei transfrontaliere Mangalia - Balchik. Potrivit res-ponsabililor de proiect, beneficiarii indirecți sunt operatorii din turism ce se vor bucura de avantajele dezvoltării turismului nautic, turiștii amatori de turism nautic, comunitățile locale din cele două localități, agenții de turism ce pot comercializa oferte îmbunătățite calitativ cu noi produse turistice pe seg-mentul nautic, pentru aria transfrontalieră, operatorii în turism nautic internaționali interesați de intrarea către noi destinații.Mangalia așteaptă și alți baniDin fericire pentru Mangalia, acestui proiect îi vor urma altele, unul care se va finaliza în aproximativ un an, dar și alte două, extrem de importante, care așteaptă să fie finanțate.„Mai avem acum un proiect pe care l-am deblocat. Era început în 2007, a fost abandonat. Este vorba despre Callatis - Istorie la malul Mării. Mangalia este una dintre cele mai vechi așezări din România și avem cetatea pe care noi stăm și care nu era pusă în valoare. Îmi pare rău când văd turiștii care se duc în Turcia, în Grecia, fac trei poze la pietre și lasă mii de euro. Pietrele acestea le avem și noi. Ar putea să lase miile de euro în Mangalia, în orașul nostru. Acest proiect cred că într-un an de zile va fi finalizat. Am depus însă și alte două proiecte, pe ultima sută de metri. Este vorba despre două faleze, continuarea falezei din Mangalia, până la ieșirea din Saturn, și de la Jupiter la Neptun. Să sperăm că vor fi finanțate”, a precizat primarul Mangaliei, Cristian Radu.