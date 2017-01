Clienţii hypermarket-ului Selgros s-au distrat pe cinste la petrecerea de sfârşit de an

Clienții hypermarket-ului Selgros s-au distrat pe cinste la petrecerea de sfârșit de an

Reprezentanții „Selgros Cash & Carry” Constanța nu au uitat nici în acest an de clienții fideli ai hypermarket-ului și au organizat tradiționala petrecere de sfârșit de an.După cum se știe, în județul Constanța funcționează două puncte ale companiei Selgros, mai exact, „Selgros Cash & Carry” Constanța Sud (Agigea) și „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord. Pentru că fiecare punct are propriii clienți, au fost organizate două petreceri de sfârșit de an.Astfel, clienții fideli alături de angajații de la „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord au petrecut, vineri seara, la restaurantul „Palm Beach” din stațiunea Mamaia, în timp ce colegii de la „Selgros Cash & Carry” Constanța Sud (Agigea) s-au distrat, sâmbătă seara, la restaurantul „Terasa Colonadelor” din Constanța.Ambele petreceri au fost pe măsura așteptărilor, invitații fiind cu greu scoși de pe ringul de dans pentru a servi bucate alese și a cinsti un pahar cu vin.Devenită o tradiție, managerii celor două puncte de lucru nu au uitat de cei care sunt defavorizați de soartă și au organizat, ca de fiecare dată, renumita „tombolă Selgros”, la care s-au oferit diverse produse electronice și electrocasnice.În urma acestei acțiuni, cei de la Constanța Nord au strâns 3.580 lei, bani care au fost donați Centrului Social de la Năvodari, în timp ce reprezentanții Selgros Constanța Sud au adunat 3.000 de lei, care au ajuns deja la copiii ce învață la Școala Gimnazială cu Deficiențe Locomotorii de la Techirghiol.În altă ordine de idei, dacă patronii unor companii se plâng de criza economică, nu același lucru se poate spune de situația economică înregistrată de reprezentanții „Selgros Cash & Carry” Constanța.„A fost un an de criză, însă nu trebuie să exagerăm. Pentru noi, a fost mai mult un an de stabilitate, motiv pentru care nu putem decât să le mulțumim clienților noștri care ne-au ajutat în acest demers. Prin petrecerea organizată, dorim să ne arătăm respectul față de ei. Profit de ocazie și le mulțumesc tuturor clienților Selgros pentru că au avut încredere în noi și pentru că au dat curs invitației de a petrece la sfârșit de an”, a declarat directorul „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord, Cristi Mitea.La rândul lui, Dănuț Dorobanțu, directorul „Selgros Cash&Carry” Constanța Sud Agigea, a ținut să transmită un mesaj de bine clienților fideli și a spus că toate realizările se datorează acestora.„Îmi face o deosebită plăcere să petrec alături de clienții noștri și de angajați. Le doresc din inimă multă sănătate, un an cu bucurii și fericire și să avem în continuare un parteneriat bun din care să avem toți de câștigat”, a declarat Dănuț Dorobanțu.