Clc. Andrian Mihei a fost demis de la „cârma“ Autorităţii Navale Române

Cand esti numit din oficiu.... tot din oficiu ... cazi...sau esti demis. Daca s-ar da exament pentru postul respectiv atunci nu s-ar mai ajunge in situatia asta iar cel in cauza poate contesta o astfel de decizie de demitere. Problema mai mare este ca chiar daca s-ar da examen pentru postul de director sau director adjunct pe posturile respective ar reusi .... prin aranjamente, prin coruptie ( sa nu uitam ca suntem o tara in care coruptia este instrumentul de baza al clasei conducatoare, este o boala din care nu murim dar nici nu traim cinstit) persoanele dorite de cei de la putere sa le faca jocurile murdare, meschine .. de interes. Noi nu avem politicieni, avem doar o haita de lupi care isi cauta mereu ceva de praduit, iar o alta problema a Romaniei este ca haita se inmulteste. Cred ca ar trebui sa trecem la castrarea lor. Inainte eram mandru ca sunt roman, dar demult am pierdut acest sentiment.