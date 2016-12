Circulaţia rutieră pe podul de la Cernavodă se reia înainte de sărbători

Circulația rutieră pe podul de la Cernavodă se reia înainte de sărbători

Bucurați-vă, stimați conducători auto, transportatori și agenți econo-mici! Drumul dintre Constanța și București se scurtează cu 45 de km, întrucât nu va mai face ocolul pe la Giurgeni. Veți economisi câțiva litri de benzină și cel puțin 46 de minute la transportul într-un sens. Portul Constanța, mai atractivÎnainte de sărbătorile de iarnă, se redeschide circulația rutieră pe podul de la Cernavodă, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare. Asigurările le-am primit chiar de la Aidîn Ibram, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța.Odată cu reluarea circulației pe acest pod, orașul Constanța va scăpa de traficul greu care venea de la Giurgeni, pe șoseaua Aurel Vlaicu, spre port. Acesta se va muta pe centura Constanței, de unde va ajunge pe platforma portuară. Schimbarea rutei are efecte economice și sociale majore. Ea va contribui la reducerea poluării cu gaze de eșapament, la decongestionarea rețelei rutiere urbane și reducerea riscului de accidente. Pe de altă parte, crește atractivitatea portului Constanța, pentru exportatori și transportatori. După cum se cunoaște, recent a fost deschisă linia de navigație Ro-Ro dintre Pendik (Turcia) și Constanța. Teoretic, aceasta ar putea atrage un trafic de până la 600 - 700 de TIR-uri pe săptămână, pe ruta Constanța - Cernavodă, pe un sens. Economia de timp și carburanți va atârna greu în decizia marilor case de comerț din Turcia și Europa Centrală.Acum la final de an, mulți drumari, constructori, producători de materiale și transportatori își pun întrebarea dacă vor avea de lucru și în 2012. Din acest punct de vedere, veștile sunt destul de bune. Iată, prin hotărâre de guvern au fost aprobate valorile și caracteristicile lucrărilor de reabilitare a trei tronsoane ale drumului național 2A: Hârșova - Crucea, Crucea - Dorobanțu și Kogălniceanu - Constanța. În ultimii doi ani au fost efectuate lucrările pe tronsonul dintre kilometrul 162 și 185, din apropiere de Gălbiori până la Kogălniceanu. Noile lucrări, în sumă de peste 79 de milioane de lei, sunt finanțate din fonduri atrase de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În maximum un an și jumătate, DN 2A, pe teritoriul județului Constanța, va oferi condiții civilizate pentru traficul auto. O altă lucrare importantă, care se va întinde pe o perioadă de doi ani, vizează reabilitarea drumului național DN 22, între Ovidiu și Tulcea. Valoarea ei se ridică la 79,237 de milioane de lei. În prima fază va fi atacat tronsonul Două Cantoane - Ovidiu, apoi cel dintre Două Cantoane și Tulcea. La finalul acestui proiect, legătura Constanței cu Delta Dunării va fi una civilizată. „Avem documentația în pregătire și, probabil, în cursul anului viitor se va licita lucrarea de reabilitare pe traseul Aeroport Tuzla până dincolo de Kogălniceanu. Sunt zonele cu cele mai multe probleme de la noi și vor fi create condiții civilizate de trafic” - a afirmat șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța.Urmează să fie deschise șantiere de lucru nu doar pe drumurile naționale, ci și la podurile dobrogene. Lucrările de reparații la podul Agigea au fost sistate în vară, întrucât se suprapuneau cu cele de construcție a autostrăzii, în zona respectivă. Acum, se reabilitează partea de jos a infrastructurii, iar din primăvară, până la începerea sezonului, va fi urgentată refacerea carosabilului. Reabilitarea podului de la Giurgeni este o altă lucrare majoră ce urmează a fi atacată în viitorul apropiat. Lucrări de reparații vor fi executate, de asemenea, la podurile Ovidiu, Poarta Albă, Mangalia și Borcea - Cernavodă.