Cine va face bani cu aurul, gazele, petrolul şi apa României

Cine va face bani cu aurul, gazele, petrolul și apa României

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția Națională pentru Rezerve Minerale a acordat, de la începutul acestui an, 12 concesiuni unui număr de cinci firme pentru explorarea și exploatarea unor perimetre asociate unor zăcăminte petrolifere și de gaze. A mai acordat și o licență de exploatare a unui perimetru auro-argentifer.Statul român a acordat, de la începutul acestui an, 10 licențe de exploatare a perimetrelor petroliere și una auriferă, potrivit datelor Agenției pentru Resurse Minerale, furnizate Money.ro. Toate licențele sunt pe termen lung și foarte lung. Concesiunile petroliere au fost acordate de către ANRM unui număr de 5 firme dintre care doar Romgaz este un nume cunoscut. Astfel, Romgaz a câștigat un perimetru în Depresiunea Panonică, societatea Fora a câștigat o concesiune la Siliștea - Măgureni și una la Oporelu – Constantinești, Sigma S.A. Are două concesiuni, una la Fierbinți Târg și alta la Melinești, Expert are două perimetre la Grivița Nord și Stoenița iar Alpha Metal are concesionate perimetrele de la Cosminele, Cosești și Chișlaz. Toate acordurile sunt pe o perioadă de 30 de ani și presupun o investiție din partea firmelor de 25 de milioane de dolari, potrivit datelor ANRM. Redevențele datorate statului român se vor cifra la valori între 3,5% și 13% la țiței respectiv între 3,5% și 13,5% la gaze.