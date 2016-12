Legea pensiilor în dezbatere publică!

Cine va cotiza la sistemul public de pensii, din acest an?

Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice. Reforma sistemului public de pensii este o cerință a Fondului Monetar Internațional (FMI), pentru livrarea tranșelor împrumutului pentru România. Termenul limită pentru aprobarea legii pensiilor este sfârșitul lunii iunie 2010, potrivit șefului misiunii FMI, Jeffrey Franks. În 2009, cheltuielile totale anuale pentru pensii, în România au fost de aproximativ 39 miliarde lei, constituind cea mai mare categorie de cheltuieli bugetare. De asemenea, bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrează încă din 2006 deficite anuale, în 2009 ajungând la cel mai mare deficit, cu o valoare de 1,5 miliarde lei. Și în județul Constanța, lucrurile sunt la fel de grave în acest sector. Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat un deficit de 296 milioane lei, în 2009, după cum arată datele Direcției de Trezorerie și Contabilitate Publică Constanța. Acum doi ani, deficitul a fost de 193 milioane lei. Cifrele arată creșterea numărului de pensionari și accelerarea gradului de îmbătrânire a populației României. Practic, în prezent, raportul este de un pensionar la un contribuabil la sistemul public de pensii. În plus, potrivit expunerii de motive a proiectului de Lege a pensiilor, „sistemul se confruntă cu o problemă foarte serioasă și anume cea legată de creșterea masivă, de multe ori frauduloasă, a pensionarilor de invaliditate. Astfel, de la 600.000 persoane care beneficiau de pensii de invaliditate în 2001, s-a ajuns la 900.000 de pensionați de invaliditate în 2009. Se mai înregistrează și o triplare anuală a numărului de pensionări anticipate, ajungându-se în noiembrie 2009, la 115.000 de pensii anticipate parțiale în plată.” Astfel, pentru a aduce bani suplimentari la bugetul asigurărilor sociale de stat, proiectul de lege lărgește sfera categoriilor care vor fi asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. Persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin patru salarii medii brute vor contribui la bugetul asigurărilor sociale de stat. În această categorie intră asociatul unic, asociații, comanditarii și acționarii, administratorii de societăți, membrii asociației familiale, persoanele autorizate care desfășoară activități independente, precum și persoanele care realizează venituri din drepturi de autor, convenții civile sau contracte de colaborare. Persoanele care realizează venituri din drepturi de autori, convenții civile sau contracte de colaborare, care au cel puțin 18 ani, sunt obligate să se asigure pe baza declarației individuale de asigurare, care trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data încadrării. De asemenea, în proiectul de lege sunt cuprinse în sfera categoriilor plătitoare de contribuții la bugetul asigurărilor sociale și cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, din sistemul administrației penitenciarelor, din domeniul apărării și care beneficiază de ajutoare lunare. Cotele de contribuții de asigurări sociale, stabilite prin noua lege a pensiilor, sunt diferențiate în funcție de condițiile de muncă. Astfel, cotele de contribuții de asigurări sociale sunt stabilite la: l 31,3% pentru condițiile normale de muncă, din care 10,5% datorate de angajați și 20,8% de angajatori; l 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% datorate de angajați și 25,8% de angajatori; l 41,3% pentru condiții speciale de muncă (domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale), din care 10,5% datorate de angajați și 30,8% de angajatori. În cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. Cota va fi majorată până la 6%, cu o creștere de 0,5% pe an.