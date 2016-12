Cine va câştiga "războiul" din portul Constanţa?

Cine va câștiga "războiul" din portul Constanța?

Tensiunile dintre Organizația Patronală „Operatorul Portuar” și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța au atins un punct critic. De la războiul comunicatelor de presă s-a trecut la acțiunile de stradă.Începând de luni, 9 martie 2015 și până pe data de 10 aprilie, 200 de lucrători mobilizați de patronatul portuar și Federația Națională a Sindicatelor Portuare vor protesta, de dimineață până seara, în fața Gării Maritime, împotriva conducerii administrației portuare pe care o acuză de „abuzuri și incompetență”.Cum s-a ajun aici? Pe data de 4 februarie, „Operatorul Portuar” a dat publicității un comunicat de presă în care a criticat proiectul de master plan al portului Constanța. Patronatul portuar a afirmat că documentul a fost întocmit fără consultări prealabile cu comunitatea portuară, că strategiile și soluțiile investiționale propuse de consultant nu au în vedere necesitățile reale de dezvoltare ale portului Constanța, că datele și informațiile care stau la baza întregii strategii sunt eronate și false.Pe 9 februarie, printr-un nou comunicat de presă, „Operatorul Portuar” a anunțat că refuză orice majorare a tarifelor de utilizare a domeniului portuar (pe motiv că nu a primit nicio justificare rezonabilă pentru o astfel de creștere) și, de asemenea, se opune semnării noilor contracte „nenegociate și impuse în mod abuziv de către CNAPMC”. Organizația patronală a acuzat administrația portuară de lipsă de transparență privind componența tarifelor practicate de companie.În răspunsul său, CNAPMC a explicat că tarifele au rămas neschimbate din 2007, în timp ce cheltuielile acoperite din aceste venituri au crescut, și a declarat că menține deschisă calea negocierilor.Pe 16 februarie, „Operatorul Portuar” a lansat un nou atac. Printr-un comunicat de presă a anunțat că a solicitat Ministerului Transporturilor revocarea consiliului de administrație al CNAPMC și a întregii conduceri executive, pe motiv că ar fi fost desemnate în mod nelegal, scoaterea în afara legii fiind efectul deciziei Curții Constituționale prin care Consiliul Local Constanța și-a pierdut calitatea de acționar al administrației portuare.În răspunsul său din aceeași zi, conducerea CNAPMC a explicat că, într-adevăr, Consiliul Local Constanța nu mai este acționar al CNAPMC, dar că mandatul membrilor consiliului de administrație este reglementat de o lege care este constituțională și că este atributul acestuia să desemneze conducerea operativă.Pe 3 martie, „Operatorul Portuar” a anunțat că va participa la dezbaterea din Comisia pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților, dedicată primei versiuni a master planului pentru portul Constanța, care era programată a doua zi.În aceeași zi, CNAPMC anunța amânarea prezentării versiunii preliminare a master planului, pe motiv că liderul de proiect al consultantului are probleme de sănătate.A urmat reacția din data de 4 martie a organizației patronale, care a acuzat CNAPMC că, prin amânarea prezentării master planului, își încalcă obligațiile privind transparența decizională.În sfârșit, pe data de 6 martie, CNAPMC a transmis un comunicat referitor la „informațiile vădit eronate apărute în mass media despre transformarea portului vechi, propunere inclusă în master planul portului Constanța”, dar care este și un răspuns la criticile patronatului portuar.Ceea ce reiese cu claritate din această lungă polemică este diferența majoră între pozițiile conducerii CNAPMC (care nu poate fi alta decât a Ministerului Transporturilor, în calitate de acționar majoritar) și organizației patronale, în câteva chestiuni de importanță capitală: nivelul chiriilor, modul de negociere a contractelor, strategia de dezvoltare a portului Constanța.„Operatorul Portuar” pare să fi ajuns la concluzia că nu mai are cu cine negocia și că singura soluție de rezolvare a conflictului este debarcarea întregului consiliul de administrație al CNAPMC și a conducerii executive, iar pentru aceasta este nevoie de acțiuni de protest în stradă.Ce șanse de reușită are campania? Este greu de crezut că, atâta vreme cât poziția conducerii CNAPMC coincide cu cea a acționarului majoritar, Ministerul Transporturilor se va debarasa de actualul consiliu de administrație și de conducerea executivă.Soluția cea mai corectă este ca părțile din conflict să revină la masa negocierilor, să discute cu bună credință, cu cărțile pe masă, până reușesc să se pună de acord în toate problemele.Pe termen mediu sunt necesare clarificări legislative privind statutul administrației portuare (poate fi în același timp și companie națională, și autoritate portuară?), conce-sionarea, subconcesionarea și închirierea domeniului public portuar, obligațiile și drepturile administraților portuare și ale operatorilor portuari, negocierea contractelor și altele. Fără modificarea legislației, stările conflictuale vor reizbucni ori de câte ori se va pune problema unor schimbări.Cine va câștiga „războiul” din portul Constanța? Eu cred că în această dispută nu trebuie să existe învinși; doar învingători!