Cine spune adevărul: agenţii navelor din portul Constanţa sau Poliţia de Frontieră?

1

permis de acces

Nu e nici un dezastru dacă marinarilor nu li se permite ieșitul la oraș. Marinarii sunt la munca, nu in croaziera. Armatorii si-au trimis navele in primul rând sa care marfa. Faptul ca in unele porturi membrii de echipaj nu pot ieși in oraș, nu-i va afecta câtuși de putin pe armatori. E ultimul lucru la care s-ar putea gândi. Vor dormi la fel de bine noaptea. ....In concluzie, mult zgomot pentru nimic.