Cine se pune cu lucrătorul universal de la „Socep“?

Prin anii Ž80, am realizat o cercetare sociologică de teren privind policalificarea, ale cărei concluzii le-am prezentat în revista de specialitate „Viitorul social“. Studiul - primul pe această temă din România - demonstra avantajele economice și sociale ale trecerii de la forța de muncă îngust specializată la cea pregătită în mai multe meserii. Au trecut aproape trei decenii de atunci; în România s-au schimbat regimul politic și tipul de sistem economic, dar în privința forței de muncă, lucrurile nu au evoluat. Dimpo-trivă, sistemul de pregătire profesională este în regres. Economia se confruntă cu o criză a competențelor, chiar și pe timp de recesiune economică. De aceea, am fost plăcut surprins să aflu că operatorul portuar „Socep” SA este preocupat de creșterea gradului de policalificare a lucrătorilor. „50% dintre cei 115 conducători de utilaje din companie (macaragii, maca-ragii auto, podari, stivuitoriști, fadromiști, șoferi) sunt calificați în trei - patru dintre aceste meserii. La rândul lor, 20% dintre cei 108 docheri sunt policalificați și pot lucra pe unul dintre aceste utilaje. Prin această metodă, compania a reușit să asigure un grad mai înalt de utilizare a resursei umane, să sporească productivitatea gene-rală a muncii și pe persoană, să fie mai competitivă în piață” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Daniel Linteș. De câștigat au și lucrătorii. „Conform contractului colectiv de muncă, angajații primesc un spor de 5% din salariul de bază pentru fiecare califi-care în plus” - a precizat Linteș. Astfel, oamenii sunt stimulați să învețe să lucreze pe cât mai multe utilaje și să muncească mai eficient. Pregătirea se face la Școala portuară, iar taxa de participare la cursuri este achitată de companie, în cazul celor propuși de șefii direcți. Anual, „Socep” investește între 400 și 500 de milioane de lei vechi în policalificare. În vederea creșterii nivelului de competență a lucrătorilor, conducerea companiei va organiza concursuri de protecție a muncii și de cunoștințe profesionale. „Partenerii noștri de contract pun un mare accent pe respectarea normelor de securitate a muncii și a procedurilor de lucru” - a explicat directorul general. Fiindcă veni vorba despre contracte, trebuie spus că, în cazul a 90% dintre cele derulate în 2010, există confirmarea că vor fi reînnoite pentru 2011, fapt ce conferă o mare stabilitate economică și financiară companiei. Unele dintre ele, sunt contracte directe cu firme din Bulgaria, Serbia și Austria. „Pentru noi, 2011 nu va fi mai rău decât 2010. Dimpotrivă, cei mai mulți dintre clienții noștri au în vedere creșterea cantităților de mărfuri derulate prin portul Constanța” - a declarat Linteș. Investițiile în pregătirea profesională sunt dublate de cele în tehnică nouă și tehnologii. În 2010, spune directorul general, „Socep” s-a dotat cu un ship loader (o instalație de încărcare a mărfurilor vrac - cereale și produse chimice - din magaziile portuare pe nave), cu o productivitate de 600 tone pe oră. Investiția a fost realizată după concepția specialiștilor companiei, de către o firmă din Piatra Neamț. S-au folosit o serie de dotări existente, astfel că societatea n-a trebuit să mai cheltuiască decât 120.00 de euro în plus. „Valoarea investiției nu impresionează, în schimb eficiența ei economică este foarte mare. De altfel, o investiție este foarte bună când te ajută să realizezi mult cu o cheltuială mică. Tot în acest an, am achiziționat încărcătoare cu cupe, vole și stivuitoare în valoare de 350.000 ce euro, pentru înlocuirea celor vechi” - a afirmat directorul general.