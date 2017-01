Cine se mai agaţă de Prima Casă, după şase ani de criză

Cine se mai agață de Prima Casă, după șase ani de criză

În ultimii șase ani, piața imobiliară locală a cunoscut un declin destul de pronunțat, lucru extrem de bun pentru constănțenii aflați în căutarea unui apartament.Prețurile apartamentelor din Constanța nu sunt nici acum, după șase ani de criză în care piața imobiliară a fost în agonie, chiar pe buzunarul tuturor. Totuși, dacă ar fi să facem o comparație cu ceea ce se întâmpla înainte să debuteze perioada de recesiune, lucrurile stau în acest moment mult, mult mai bine. În martie 2008, așa numita perioadă de vârf pentru piața rezidențială autohtonă, 60.000 de euro (raportându-ne la plafonul maxim garantat de stat în cadrul Programului Prima Casă, program datorită căruia se mai fac tranzacții la această oră) era o sumă oarecum modestă pentru achiziția unui apartament. Cu câți bani achitau în 2008 o garsonieră acum constănțenii mai că își pot cumpăra, dacă acceptă o suprafață a locuinței nu chiar mare și o zonă nu neapărat la bulevard, un apartament și cu trei camere. „A coborât profilul cumpărătorului și spre 30.000 euro. Nu se mai duc spre plafonul maxim, ci către ceea ce pot suporta și știu că pot duce pe termen lung. Au scăzut cerințele și în ceea ce privește confortul. Cei care se încadrau în Prima Casă și-au cam luat însă apartamente prin acest program. Acum mai sunt cei la început de drum, care acum avansează, și care nu își permit mult”, a precizat directorul All Imobiliare Constanța, Marius Coman. Potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro pe baza ofertelor listate pe portal, în Constanța, prețul mediu cerut în martie 2008 pentru o garsonieră și un apartament cu două camere, confort 1, era de aproximativ 45.300 euro, respectiv, 79.000 de euro. Potrivit analizei efectuate de portal, la ora actuală, un buget de 60.000 euro permite achiziția unui apartament vechi cu trei sau chiar patru camere în cartiere precum Tomis Nord, Poarta 6, Inel I, Inel II, CET, Far, Energia etc. „Chiar și în centru, o locuință cu patru camere și o suprafață utilă de 72 de metri pătrați este disponibilă spre vânzare pentru 52.000 de euro. Pe segmentul rezidențial nou pot fi achiziționate unități locative tricamerale cu suprafețe generoase - cum este cazul unui apartament de 118 metri pătrați din zona Primo, scos la vânzare pentru 59.000 de euro”, se arată în analiza portalului imobiliar.Cumpărătorii de acum șase ani, perdanți „Partea frumoasă a crizei este că ies la vânzare proprietăți care altfel poate nu ar fi ieșit niciodată și că avem prețuri accesibile”, mai spune Marius Coman. Potrivit acestuia, 60.000 euro la această oră sunt echivalentul a 120.000 euro din perioada de vârf. „Nu e mare însă mișcarea. Dacă cineva vindea acum cinci-șase ani, vindea cu un preț dublu, dar și cumpăra cu un preț dublu. De aceea, sunt acum foarte mulți proprietari disperați să vândă, pentru că lipsește lichiditatea”, mai spune Marius Coman. Așadar, cine a avut inspirația să-și vândă proprietățile până acum cinci-șase ani și a decis să nu investească imediat tot în imobiliare, ci a pus banii deoparte, se poate considera mai mult decât norocos.