Cine mănâncă profit pe pâine în portul Constanţa

Documentar „Cuget Liber“

Cine mănâncă profit pe pâine în portul Constanța

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, am prezentat prima parte a documentarului nostru privind evoluția industriei portuare în perioada 2008 - 2013. Am arătat că un număr de 30 de operatori au realizat, în anul trecut, venituri totale de 1.897.689.885 lei (circa 429.438.761 euro), cu 21,05% mai mult decât în 2008, ultimul an al creșterii economice, dar cu 12,04% mai mici decât în 2012. Astăzi, vom vorbi despre esența capitalismului, adică despre profit.Potrivit datelor de bilanț financiar publicate de Ministerul Finanțelor, 24 dintre cei 30 de operatori portuari au încheiat anul 2013 cu un profit brut total de 199.179.389 lei (45.073.407 euro). Ceilalți 6 operatori au raportat o pierdere brută totală de 23.217.096 lei (5.253.925 euro). Pe ansamblu, cei 30 de operatori portuari au realizat un profit brut de 175.962.293 lei (39.819.482 euro).Rezultatul este superior cu 69,59% profitului brut din 2008, dar cu 0,24% sub cel din 2012.Comparând dinamica veniturilor cu cea a profitului, rezultă că anii de criză economică i-au obligat pe operatorii portuari să își concentreze atenția asupra indicatorului definitoriu al economiei private: profitul. Administratorii și echipele manageriale au învățat să utilizeze mai eficient resursele materiale, financiare și umane, astfel că profitul a fost indicatorul cu cea mai spectaculoasă creștere. Pe de altă parte, companiile private au realizat un volum mare de investiții, care au dinamizat productivitatea și profitabilitatea activităților portuare.Dintre cele 24 de firme cu profit în 2013, un număr de 14 firme au obținut rezultate superioare anului 2008, iar 10 firme, un profit mai mic. Pe de altă parte, trei dintre cele șase firme cu rezultate negative și-au redus pierderile în 2013, comparativ cu anul de referință.În ierarhia profitabilității, primul loc este ocupat de compania Constanța South Container Terminal (CSCT), cu un rezultat pozitiv brut de 54.938.587 lei. Ea a con-tribuit cu 27,58% la profitabilitatea generală. Față de 2008, CSCT a înregistrat o diminuare de 20,85% a profitului.În ciuda crizei economice și a concurenței porturilor din zonă, CSCT continuă să fie liderul pieței de containere de la Marea Neagră.Pe următorul loc, cu un profit brut de 31.880.918 lei, se situează Chimpex, operator poli-specializat. Dacă în 2008, compania era pe pierdere, începând din 2009, a înregistrat, de la un an la altul, un profit tot mai mare. Influența sa asupra profitabilității generale a portului Constanța a ajuns la 16%.Poziția a treia aparține companiei North Star Shipping, specializată în operarea și depozitarea cerealelor, care a înregistrat un profit brut de 30.810.167 lei, cu 136,78% mai mare decât în 2008. Contribuția sa la profitabilitatea generală este de 15,47%.Împreună, primele trei companii de pe podium au avut o contribuție de 57,34% la rezultatul pozitiv al industriei portuare.Locul patru îi revine lui United Shipping Agency (deținătoarea unui modern terminal de cereale), cu un profit brut de 23.169.279 lei, mai mare cu 931% față de 2008. Este urmată de operatorul de cereale Silotrans, cu un profit brut de 10.987.157 lei, superior cu 97,31% celui realizat în 2008.Cele mai spectaculoase creșteri ale profitului brut, în intervalul 2008 – 2013, le-au înregistrat: United Shipping Agency (+931%), Beta Intertrans (+746,99%,) și North Star Shipping (+136,78%).