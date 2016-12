Cine le apără pe femeile marinar?

4

Acum vreo luna am avut ca eleva o femeie care urma sa-si dea examenul pentru a deveni capitan. Este o fata cum rar am cunoscut. Hotarata si puternica si nu se da pe zece barbati. Era angajata la o companie franceza. Intr-unul din ultimele voiaje a reusit chiar sa limiteze pagubele provocate de scurgerea in mare a unor cantitati de combustibil. Ca femeie, eu una nu as face o astfel de meserie. Dar pentru astfel de oameni ca ea nu am decat doua cuvinte "Jos palaria !" Cu ce ma incalzeste ca meseria asta, care se adreseaza prin traditie barbatilor e facuta in pleazna biciului de ei ? Daca o femeie merita sa ajunga intr-o functie de conducere pe vas, pentru competenta si hotararea ei, felicitari ! Cat despre "supervizarea lor de catre oameni ca "e pe naiba" mi se pare inutila. Prin definitie, din invidie si rautate ei nu ar face decat sa puna bete in roate tocmai pentru a-si demonstra competentele "barbatesti".

