Interviu

Cine l-a săpat pe comandantul de cursă lungă Mihai Andrei, fostul director general al ANR? (I)

La preluarea „cârmei” ANR, avea mai multe proiecte în beneficiul instituției și al shipping-ului românesc. După cum veți vedea în interviul de mai jos, Mihai Andrei a reușit să stârnească adversități și, în cele din urmă, a fost debarcat din funcție.- Nu are nicio istorie, nicio motivație, nimic. Luni, 14 aprilie 2014, în jurul prânzului, eram la Ministerul Transporturilor, unde participasem la o ședință. Tocmai plecasem la secția ANR din București, când, pe drum, m-a sunat secretara de la Constanța și mi-a spus: „Domnule director, a venit ordinul…” Am întrebat: „Care ordin?” „Ordinul 441". I-am cerut: „Spune-mi esența!” „Păi, se eli-berează din funcție domnul Mihai Andrei, de la ANR, începând cu data de 14 aprilie. Serviciul juridic va duce la îndeplinire ordinul.” Atât, sec. Fără să se numească un înlocuitor, fără să fie însoțit de un al doilea ordin care să îl numească, fără o motivare. Eram în sediul ministerului, puteam să fiu chemat să mi se spună: „Nu mai avem nevoie de serviciile tale. Politic ai fost pus prin ordin de ministru, prin ordin de ministru pleci.” Accept jocul pentru că am intrat în el. Dar uite că nu mi s-a spus nimic. Am început să dau telefoane în mi-nister. Nimeni nu știa nimic. Ordinul purta semnătura ministrului Dan Șova. După cum vedeți, demiterea mea nu are istorie.- Pe 7 și 10 aprilie avusesem șe-dințe la minister, unde mă întâlnisem cu domnul ministru. Nu părea să aibă ceva cu mine.- Nu mi-a spus niciodată nimic, nici măcar că nu port bască. Bănuiesc că este vorba de niște presiuni politice. I-or fi spus unii: „Ăsta cam deranjează pe-acolo. Nu-i de acord să ne dea nouă toate facilitățile pe care le vrem. Are idei…”- Au fost intervenții. Spre exemplu: m-am arătat indignat că în ANR personalul de specialitate are salarii foarte mici, în timp ce „șoarecii de birou”, care nu fac nimic, au salarii de 6.000 - 7.000 de lei. În plus se bagă în toate proiectele europene și ciupesc de peste tot. Într-un serviciu, o persoană participă la trei sau patru proiecte, iar ceilalți cinci - șase de sub ea, la niciunul. Eu n-am vrut să intru în aceste proiecte; am vrut să fie distribuite în toată instituția. Proiectele europene au un specific: se plătesc cu ora. Dar sunt făcute în timpul programului, pentru care funcționarul primește un salariu. Totodată, acesta se pontează în proiect cu un număr de ore de muncă. În fiecare lună, respectivul adună 20 până la 40 de ore pe proiect.- Nu este normal. De altfel, eu le-am cerut să lucreze la proiecte și să se ponteze după programul de muncă.- Echivalentul a 21 euro pe oră. Într-o lună, circa 800 euro. Cei ce lucrează la programe au și salarii mari.- N-a fost doar asta. Am vrut să facem niște investiții, dar trebuie să spun că și de la PNL am avut numai tălpi. Eu am plecat de la ideea că ANR trebuie să cheltuiască banii cu folos, să rămână ceva în urmă.(Va urma)