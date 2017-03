Cine îi salvează pe marinarii români abandonaţi în Thailanda?

Cine îi salvează pe marinarii români abandonați în Thailanda?

În ediția din 2 decembrie 2016, a ziarului „Cuget Liber”, am publicat următoarea știre: Bulk-carrier-ul „Panormitis.AV”, încărcat cu oțel din Iran, se află în zona de ancorare a insulei Koh Si Chang, din Tailanda, începând din 21 iulie 2016. Din întregul echipaj, la bord se mai află cinci marinari români. Potrivit autorităților locale, aceștia ar urma să fie repatriați cu sprijinul Ambasadei României. Alți membri ai echipajului, 16 filipinezi, au fost repatriați. Marinarii nu au fost plătiți de mai multe luni și nu au primit provizii. Au supraviețuit datorită ajutorului unei organizații umanitare locale, care le-a furnizat provizii minime de orez, conserve și alimente proaspete.La acea dată, am încercat să aflu mai multe despre acest caz și m-am adresat Sindicatului Liber al Navigatorilor. Mi s-a comunicat că organizația nu deține nicio informație, întrucât niciunul dintre românii de pe respectiva navă nu este membru de sindicat, iar în cazul în care nava deține un contract colectiv de muncă, așa cum prevede Convenția internațională MLC 2006, acesta nu a fost negociat cu SLN.Au trecut mai bine de trei luni de atunci și n-am mai auzit nimic despre marinarii români abandonați. Ieri, am primit un apel disperat, pe facebook, transmis prin intermediari de soția unuia dintre marinari.Din mesaj rezultă că nava aparține companiei grecești South Kap Navigation SA, este operată de Unibulk Shipping Enterprise și se află în aceeași locație, fiind arestată (probabil pentru un litigiu comercial - n.n.).„În urma demersurilor mele anul trecut (octombrie 2016), implicând organizația Human Rights at Sea, echipajul filipinez a fost salvat toamna trecută. Din păcate comandantul Sorin Iosif Oproiu și alți trei ofițeri români sunt încă pe navă, fără hrană, fără energie și într-o situație fizică și mentală foarte precară. Armatorul grec le-a făcut promisiuni că le va rezolva problema (că va trimite echipaj la schimb și le va plăti salariile restante de mai bine de un an), dar acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent, iar comandantul nu mai are motive să creadă că armatorul își va respecta promisiunile. Ambasada Română am înțeles că a vizitat nava anul trecut și a ajutat echipajul cu provizii de hrană. Nefiind un expert în drept maritim, nu cunosc circumstanțele în care un căpitan poate abandona nava, dar această situație de criză umanitară cred că necesită o intervenție rapidă pentru a salva viața echipajului. În acest sens am recontactat Human Rights at Sea, și sper să existe o cale legală de a rezolva situația. Echipajul, adică cei patru români uitați de lume acolo, nu mai au energie, deci nici telefoane sau computere, nu mai au hrană sau apă. Părinii mei (care sunt prieteni cu Sorin Oproiu) sunt dispuși să-i cumpere (online) un bilet de avion Bangkok-București și să-i reasigure întoarcerea acasă. Dacă știe cineva care este calea de a ajuta acești oameni, vă rog să mă înștiințați. Vă mulțumesc anticipat!”Până acum, soția marinarului s-a adresat Ambasadei României în Tailanda și către Human Rights at Sea (o organizație de investigație și advocacy independentă privind drepturile omului pe mare).Sfatul nostru este ca familiile navigatorilor să se adreseze și următorilor: - companiei de crewing care i-a recrutat pe marinari și care are mari responsabilități față de ei;- Autorității Navale Române, care a autorizat compania de crewing și care trebuie să execute polița de asigurare în caz de abandon pe mare;- Ministerului Afacerilor Externe, care are obligația să ordone Ambasadei din Tailanda să contacteze autoritățile din țara respectivă și să facă demersurile necesare în vederea repatrierii.Nava „Panormitis.AV” are lungimea de 186,45 de metri și lățimea de 30 de metri, capacitatea de 41.551 tdw, a fost construită în 1996 și este înmatriculată sub pavilion de complezență Liberia.