Cine îi ajută pe marinarii abandonaţi pe mările şi oceanele lumii?

Oda sindicatului iubit...

Bine domn Tita,in primul articol noi discutam lucruri serioase si in al 2 lea imi ridici osanale SLN-ului?De la " Oda partidului iubit" sarim la "Oda sindicatului iubit"? Nea Ioane, tu nu intelegi ca oamenii, marinarii in speta vor doar legea sa fie lege si sa aiba o viata normala ca-n tarile occidentale din UE, din care si Romania face parte?Este greu sa intelegi?Ce naiba inseamna propaganda asta de genul , nu ma inscriu in SLN sau in partidul care este la putere, mor de foame si de sete? Intr-o tara normala, cu legi facute ptr oameni si cu cap, acei marinari care lucreaza la Promar trebuiau sa fie deja acasa cu toti banii de pe voiaj, fara sa se mai apeleze la "Cuget liber ", SLN , etc.Daca legea cu garantia bancara pe care compania de crewing trebuie sa o aibe ca sa functioneze, era facuta cu cap,si se aplica, oamenii erau acasa.Trebuiau sa apeleze doar la ANR.ANR-ul i-a autorizat,ANR-ul este institutia PUBLICA( sper ca se retine), care trebuie in primul rand sa se ocupe de soarta celor de pe urma cărora isi iau banii. Nea Ioane ,dumneata trebuie sa anchetezi si sa ne explici de ce la noi aceasta institutie PUBLICA , care se ocupa de soarta marinarilor si denumita ANR , NU FUNCTIONEAZA, nu sa-mi faci reclama SLN-ului. PS.1.Maine in partea a 3ala ce sa ma aștept ?O sa ne prezinți si momente din viata "marelui leader" si despre "lupta lui de clasa".Nea Ioane, prima regula a unui ziarist ca sa fie respectat este sa fie INDEPENDENT si OBIECTIV.