Cine îi ajută pe marinari când dau de necaz?

Domnule, stiu ca esti unul dintre acei agenti de crewing care ne fac viata grea, noua marinarilor romani. Multi ca tine vor sa fie desfiitate SLN si ITF, astfel ca marinarii sa nu mai aiba nicio pretectie pe lume si sa fie la cheremul vostru si al armatorilor, scavi pe mare. Tu (si altii ca tine( esti impotriva negocierilor colective, a contractelor de munca, a conventiilor internationale care stabilesc standardele minime pentru navigatori. Am avut de a face cu agenti de crewing ca tine care tunau impotriva SLN si ITF si care refuzau sa ma angajeze cand aflau ca sunt membru de sindicat. Altii ne amenintau ca daca luam legatura cu ITF in vreun port, ne debarca si ne dau in judecata, sa platim toate daunele pentru stationarea navei. Iti inteleg ura impotriva sindicatelor marinarilor. Te anunt ca, in curand, va deveni obligatorie, pentru Romania, aplicare MLC - 2006. Atunci, agentiile de crewing care nu respecta standardul minim privind protectia marinarilor, inclusiv cele privind negocierile colective vor disparea. Tu va trebui sa te ocupi de alte afaceri, dar nu mai ai ce cauta in crewing. De crewing se vor ocupa doar firmele seriase, care ne respecta pe noi marinarii si pe care noi le respectam. IMO, ILO, UE sustin sindicatele navigatorilor si le recunosc rolul in apararea drepturilor acestora. Sindicatele nu vor disparea, dar indivizi ca tine vor disparea in curand din shipping.