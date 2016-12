Cine este şi ce vrea Clubul Armatorilor de la Marea Neagră

Cine este și ce vrea Clubul Armatorilor de la Marea Neagră

A fost înființat Clubul Armatorilor de la Marea Neagră, o organizație non-profit, care are drept scop apărarea și promovarea intereselor membrilor săi, a anunțat presa turcă. La prima reuniune, care a avut loc la Istanbul, au fost identificate obiectivele și strategiile clubului.Vorbind în cadrul reuniunii, căpitanul Mustafa Can, membru fondator al clubului, a declarat că, pentru durabilitatea flotelor și armatorilor din bazinul Mării Negre, tarifele de transport de marfă ar trebui să fie reduse, iar acest lucru ar trebui să fie o prioritate a organizației.La reuniune au participat numeroși reprezentanți ai țărilor riverane Mării Negre.Obiectivele și strategiile noului club identificate de membrii sunt următoarele:- obiective:1. menținerea unor standarde înalte de navigație în condiții de siguranță și de protecție a mediului;2. respectarea principiilor concurenței libere și corecte;3. promovarea regiunii Mării Negre ca un centru maritim internațional major și a intereselor de transport maritim în zonă;- strategii și activități:1. clubul va întreprinde activități maritime relevante și benefice membrilor săi;2. clubul va reprezenta membrii săi la nivel național, regional, și internațional, în relațiile cu autoritățile relevante pentru a preveni acțiunile nejustificate sau ilegale împotriva lor;3. clubul va coopera cu alte organisme de transport maritim pentru a promova interesele reciproce, benefice;4. clubul va oferi membrilor informații de încredere privind: piața mărfurilor; prețurile și evaluărilor oferite de șantierele navale; prețurile bunkerului; contrastaliile; reclamațiile referitoare la marfă și prevenirea pierderilor.Clubul are un secretariat administrativ și va ține o evidență completă a tuturor aspectelor relevante pentru realizarea obiectivelor sale.