Cine e de vină că marinarii şi cadeţii europeni îşi pierd locurile de muncă din flota UE?

Cine e de vină că marinarii și cadeții europeni își pierd locurile de muncă din flota UE?

Pe agenda reuniunii s-au aflat temele fierbinți ale shipping-ului comunitar: strategia europeană privind locurile de muncă, pregătirea forței de muncă, asigurarea locurilor de practică pentru cadeți, reducerea birocrației de la bordul navelor, libera circulație a navigatorilor în spațiul european, implementarea Convenției internaționale MLC 2006, incriminarea navigatorilor, hărțuirea și agresarea marinarilor la bordul navelor.„Prin dezbateri, încercăm să găsim soluții la aceste probleme, dat fiind faptul că între pozițiile partenerilor de dialog există diferențe notabile. Astfel, Comisia Europeană mani-festă inerție și nu dă ghes să reglementeze în acest domeniu, armatorii au interese legate de asigurarea profitabilității într-un climat economic nefavorabil de câțiva ani pentru shipping, iar sindicatele doresc protejarea locurilor de muncă ale navigatorilor europeni”, relatează liderul SLN.Din discuții a reieșit că statele europene, de bine de rău, au pus în practică prevederile Convenției MLC 2006, dar mecanismele de control privind aplicarea ei nu prea func-ționează. „Pentru exemplificare, a fost pre-zentat cazul unei nave care a plecat dintr-un port grecesc, având un echipaj european la bord. Aceasta era sub standardele tehnice internaționale și n-ar fi trebuit să fie lăsată să părăsească portul. Pe drum, vasul a întâlnit o furtună năprasnică și a intrat în black-out. Timp de 24 de ore a rămas în derivă, la cheremul vântului violent și al valurilor uriașe. Doar printr-o minune, nava și echipajul au scăpat teferi din această încercare teribilă. Cazul ridică mari semne de întrebare privind modul de aplicare a MLC 2006 în unele țări. Nu vreau să fac apologia Autorității Navale Române, dar cu siguranță că aceasta n-ar fi permis ca o asemenea navă să plece în voiaj”, afirmă Adrian Mihălcioiu.Sindicatele și armatorii au încercat să răspundă la întrebarea: de ce nu sunt mai multe locuri de muncă pentru europeni pe navele europene? Una dintre explicații este gradul ridicat de instabilitate la locul de muncă al acestora.„Armatorii europeni au declarat că nu vor investi în formarea navigatorilor comunitari atâta timp cât aceștia sunt gata să plece oricând la altă companie, pentru un salariu mai mare. Nu este vorba de plecarea de la un tip de navă la altul, spre exemplu de la cargouri la petroliere sau LPG-uri, care este firească și chiar necesară pentru creșterea pregătirii, a experienței profesionale. Criticabilă este migrația în cadrul aceluiași tip de nave, de la o companie la alta care oferă, pe moment, un salariu mai mare”, spune liderul de sindicat.Dezbaterile au evidențiat faptul că fluctuația navigatorilor între companii are nu doar o cauză economică, ce ține de diferențele de salarizare (de multe ori nesemnificative), ci și una psihologică, de mentalitate.„Lipsa devotamentului față de compania la care muncește și care l-a ajutat să se formeze este explicația ușurinței cu care acesta o părăsește pentru o sută sau două de dolari în plus la salariu - spune Adrian Mihălcioiu. Desigur, unii dintre navigatori ajung să regrete faptul că au schimbat locul de muncă, dar nu se pot întoarce, pentru că, între timp, acesta a fost ocupat. Lipsa de devotament și instabilitatea la locul de muncă se manifestă încă din timpul cadeției. De aceea, tot mai multe companii nu mai vor să asigure locuri de practică pentru cadeți. Armatorii spun: de ce să cheltuiască și să-i formeze pentru alții?”Devotamentul foarte scăzut pentru companie este o mentalitate generală în rândul navigatorilor europeni. Statisticile prezentate de armatori arată că numai 20% dintre marinarii comunitari rămân la aceeași companie. În schimb, stabilitatea navigatorilor asiatici este de 60%. Schimbând des locul de muncă, europenii riscă foarte mult pe termen mediu și lung. Treptat, locurile lor de muncă sunt ocupate de navigatorii asiatici. Chiar dacă sunt mai slab pregătiți, aceștia sunt stabili, armatorii își pot face treaba cu ei.Cum poate fi schimbată mentalitatea europenilor? Prin informare și educație, spun sindicatele. „SLN va organiza cât mai multe dezbateri cu navigatorii români, pe această temă. După cum se știe, România are un rezervor important de forță de muncă, dar destul de îmbătrânit. Pe de altă parte, numărul absovenților de învățământ superior marinăresc este ridicat, dar numărul cadeților plecați pe mare este relativ mic. Navigatorii români și cadeții pot trezi interesul armatorilor dacă pe lângă buna pregătire demonstrează devotament față de angajatori, stabilitate la locul de muncă. Criza locurilor de practică pentru cadeți se datorează nu doar crizei din shipping-ul internațional, ci și instabilității ridicate a acestora. Desigur, oamenii sunt liberi să își aleagă și să își schimbe locul de muncă, dar trebuie să fie conștienți de riscuri și de consecințele deciziilor lor pe termen scurt, mediu și lung”, afirmă liderul SLN.În ediția viitoare, vom vorbi despre măsurile propuse de sindicatele navigatorilor europeni.