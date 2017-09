Cine a făcut profit în portul Constanţa, în 2016

Documentar "Cuget Liber"

Cine a făcut profit în portul Constanța, în 2016

În ediția de sâmbătă, 21 iulie 2017, a cotidianului „Cuget Liber”, am prezentat prima parte a documentarului nostru privind evoluția industriei portuare în anul 2016. Am arătat că un număr de 28 de operatori au realizat venituri totale de 1.128.960.971 lei (circa 251.394.177 euro), cu 7,31% mai mici decât în 2015. Paradoxal, diminuarea s-a produs pe fondul creșterii traficului de mărfuri din portul Constanța cu 5,48%, în 2016 față de anul precedent. Veniturile realizate în 2016 sunt și sub nivelul celor din 2008, anul de vârf al creșterii din ciclul economic precedent, cu 9,37%, fapt ce demonstrează că, pentru portul Constanța, criza continuă.Astăzi, vom vorbi despre esența capitalismului, adică despre profit.Potrivit datelor de bilanț financiar publicate de Ministerul Finanțelor, 21 dintre cei 28 de operatori portuari au încheiat anul 2016 pe profit. Împreună, cele 21 de firme au realizat un excedent brut total de 233.429.005 lei (aproximativ 51.979.381 euro). Ceilalți șapte operatori au raportat o pierdere brută totală de 25.223.717 lei (5.616.753 euro).Pe ansamblu, cei 28 de operatori portuari au realizat un excedent brut de 208.205.288 lei (46.362.627 euro). Rezultatul este superior cu 17,93% celui din 2015 și cu 16,82% celui din 2008.Dintre cele 21 de firme cu profit în 2016, un număr de 11 firme au obținut rezultate superioare anului 2014, iar 10 firme, un profit mai mic. Pe de altă parte, una dintre cele șapte firme cu rezultate negative și-a redus pierderile în 2016, comparativ cu anul de 2015, trei și le-au majorat, iar alte trei au trecut de la profit, în 2015, la pierdere, în 2016.În ierarhia profitabilității, primul loc este ocupat de compania Constanța South Container Terminal (CSCT), cu un rezultat pozitiv brut de 71.459.365 lei (15.912.390 euro). Ea a contribuit cu 34,32% la profitabilitatea generală. Față de 2015, CSCT a înregistrat o diminuare cu 9,68% a profitului. În ciuda concurenței porturilor din zonă, CSCT continuă să fie liderul pieții de containere de la Marea Neagră.Pe următorul loc, cu un profit brut de 35.144.497 lei (7.825.887 euro), se situează compania North Star Shipping, deținătoarea unui modern terminal de cereale. Aceasta a înregistrat o creștere galopantă a profitabilității după schimbarea acționariatului, prin achiziționarea de către gigantul american ADM. În 2016, profitul său brut a făcut un salt de 25,48% comparativ cu anul precedent. Influența companiei North Star Shipping asupra excedentului financiar general a ajuns la 15,05%.Poziția a treia aparține companiei Chimpex, specializată în operarea produselor chimice și a cerealelor. Ea a înregistrat o creștere galopantă a profitabilității după schimbarea acționariatului, prin achiziționarea indirectă a participației majoritare de către grupul elvețian „Ameropa Holding AG”. În anul 2016, aceasta a înregistrat un profit brut de 29.127.714 lei (6.486.085 euro), cu doar 0,68% mai mic decât în 2015. Contribuția sa la profitabilitatea generală este de 12,48%.Locul patru îi revine operatorului Oil Terminal, cu un profit brut de 19.463.986 lei (4.334.191 euro), mai mare cu 91,51% față de 2015. Ea a influențat cu 8,34% profitabilitatea generală.Împreună, cele patru companii de pe podium au avut o contribuție de 70,19% la rezultatul pozitiv al industriei portuare.Cele mai spectaculoase creșteri ale profitului brut față de anul 2014 le-au consemnat: TTS Operator (creștere de 3,79 ori), Umex (creștere de 3,07 ori), Oil Terminal (+91,51%), Minmetal (+83,73%), Niva Prodcom (+57,56%) și Canopus Star (+52,80%).Cele mai profitabile mărfuri derulate prin portul Constanța sunt cerealele, petrolul și containerele. Șase din top zece al celor mai profitabile companii operează, exclusiv sau cu precădere, cereale.