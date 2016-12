Cine a câştigat din vânzarea cargoului „Kusva 1“

Cine a câștigat din vânzarea cargoului „Kusva 1“

Întâmplările au început în ziua de 6 august 2013, când cargoul a acostat în portul Constanța și, ime-diat după descărcare, a fost aban-donat. Armatorul turc Kardesler datora echipajului 55.000 de dolari. La acea sumă se adăugau chel-tuielile portuare și obligațiile față de agentul navei. Rămas fără bani, hrană, apă și combustibil, echipajul a primit sprijinul Inspectoratului ITF Româ-nia, Sindicatului Liber al Navigatorilor și agentului navei. În noiembrie 2013, șapte dintre cei 11 marinari au fost repatriați, la bord rămânând un echipaj de siguranță. Între timp, sumele datorate echi-pajului au crescut la 156.000 de dolari, iar datoria totală a navei a ajuns la circa 270.000 de dolari.Pentru recuperarea salariilor restante, Inspectoratul ITF România s-a adresat Justiției și a obținut titlul executoriu. Nava a fost scoasă la vânzare prin licitație, la un preț de pornire de 278.000 de dolari, egal cu valoarea de scrap. „Kusva 1” a stârnit interes pe piață, în competiție înscriindu-se cinci firme. Câștigătoare a fost declarată o companie din Tunisia, care a oferit 300.000 de dolari. Noul proprietar intenționează să repună nava în exploatare. Cargoul a fost construit în 1994. Are 73,8 metri lungime, 12,8 metri lățime și capacitatea de 2.155 tdw. În prezent, este ieșit din clasă și se află în dana 78 a portului Constanța.Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România a prezentat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, modul în care au fost împărțiți banii între creditori. Echipajului, primul în ordinea priorităților, i-au revenit 156.000 de dolari. 26.000 de dolari au fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor judiciare și onorariilor executorului judecătoresc. 25.000 de dolari au fost împărțiți între cei ce au asigurat întreținerea și conservarea navei. La SLN au ajuns 20.500 de dolari, din care 10.000 dolari - în contul cheltuielilor cu hrana echipajului, iar 10.500 dolari - reprezintă cheltuielile efectuate de sindicat cu procesul. Suma de 61.000 de dolari a acoperit chel-tuielile portuare și de agenturare, iar 11.500 dolari, cât au rămas în final, au revenit celor doi operatori ai navei. Aceștia pretinseseră 160.000 de dolari din vânzarea cargoului.Cargoul „Kusva 1” este cea de a șasea navă vândută la cererea ITF România și SLN, pentru recupe-rarea salariilor restante ale echi-pajelor. Pe lista navelor scoase la mezat până la această oră se mai află: „Ionian Saylor” (vândută în 1995), cu suma de 1.500.000 dolari; „Island of Inousse” (1997) - 900.000 dolari; „Bermuda” (2000) - 75.000 dolari; „Aurica” (2009) - 350.000 dolari; „Grandiosa” (2012) - 3.050.000 dolari. Este foarte probabil ca lista să fie completată, cât de curând, cu cargoul „Nikolai Meshkov”, sub pavilion Belize, aflat în portul Constanța din 4 martie 2014. Armatorul turc datorează circa 300.000 de dolari, din care 235.000 de dolari echipajului. Ultimele două cazuri - „Kusva 1” și „Nikolai Meshkov” - demonstrează cât de costisitoare este abandonarea unei nave în zilele noastre. La „Kusva 1", creanțele au crescut de la 55.000 de dolari, cât erau la momentul sosirii în portul Constanța, la 270.000 de dolari, iar la „Nikolai Meshkov”, de la 40.000 de dolari la 300.000 de dolari.ITF România și SLN sunt sin-gurele entități din România care s-au implicat de-a lungul anilor în recuperarea salariilor echipajelor românești și străine. Ceilalți creditori de stat și privați au stat „la cotitură”, așteptând ca organizațiile profe-sionale ale navigatorilor să scoată castanele din foc. Și trebuie să știți, stimați cititori, că operațiunile de conservare a navelor abandonate, de asigurare a subzistenței echi-pajelor și acțiunile în justiție sunt destul de costisitoare! În rezolvarea acestui caz, SLN a cheltuit 20.500 de dolari, o parte din sumă provenind din cotizațiile membrilor săi, iar altă parte, de la ITF Londra (deci tot din cotizații). „Investiția” a fost recuperată în totalitate, banii urmând să se întoarcă în conturile de unde au venit. Cazul „Kusva 1” răspunde la întrebarea pe care mi-au pus-o câțiva marinari: „Ce face SLN cu banii din cotizații?” Investește în soluționarea crizelor sociale de la bordul navelor, îi ajută pe cei loviți de necazuri, pe victimele rechinilor din shipping! Asta face! Solidaritatea marinărească aduce beneficii nesperate celor aflați în suferință, în pericol, dar are și costuri. De aceea, cotizația sindicală trebuie înțeleasă ca o investiție pe termen lung, ca o investiție în unitatea și coeziunea de breaslă, singura forță socială din lume care îi apără pe navigatori. Acum, la finalul acestui articol voi răspunde și la întrebarea din titlu: cea care a câștigat cel mai mult din vânzarea navei „Kusva 1" este solidaritatea navigatorilor!