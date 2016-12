Cinci nave prinse în ofsaid, în porturile Constanţa şi Midia

Cinci nave prinse în ofsaid, în porturile Constanța și Midia

Black Sea Campaign – campania împotriva navelor sub standard continuă. În prima zi, în porturile Constanța și Midia au fost inspectate zece nave, din care cinci prezentau abateri de la prevederile Convenției internaționale MLC 2006: salarii erau mici, sub standard și nu existau contracte colective de munca. Armatorii respectivelor nave au primit atenționări. Dintre navele cu probleme, cea mai veche avea vîrsta de 40 de ani.Pe celelalte cinci nave existau contracte colective de muncă tip ITF, iar navigatorii sunt bine plătiți.În timpul inspecției, navigatorii au fost informați despre drepturile lor.