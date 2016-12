Cinci mentoraţi în cadrul proiectului MENTORnet

Cinci mentorați în cadrul proiectului MENTORnet

Echipa proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoria-tului Feminin - MENTORnet”, implicit Elena Coandă, mentorul care va colabora în următorul an cu persoanele selecționate din partea de sud - est a țării în cadrul programului de mentorship, a decis lista finală a participantelor. Este vorba despre Luminița Monica Antonaru, Andreea Lungoci, Cristina Alina Manole, Luiza Beceanu și Silviana Dominte.Elena Coandă a debutat în activitatea antreprenorială în anul 1997, iar acum are ca domenii de activitate IT, consultanță pentru proiecte europene și arhivare. A urmat o serie de cursuri de spe-cializare, recomandare pe care o face, de altfel, tuturor. Spune că în afacerea ei pune preț mai mare pe oamenii sănătoși și dornici să se dezvolte, decât pe resursele financiare.„Rețeaua Națională a Mentorilor Antrepreneoriatului Feminin” este implementat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în parteneriat cu Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri și Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri.