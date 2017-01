Cinci mari confederaţii n-au găsit 50.000 de sindicalişti, să apere Codul Muncii

Mega-slăbiciunile mișcării sindicale

Cinci mari confederații n-au găsit 50.000 de sindicaliști, să apere Codul Muncii

Bucureștiul sub asediul sindicatelor, Bucureștiul - capitala protestelor. Astfel poate fi rezumată istoria zilei de ieri din Cetatea lui Bucur, când „regimentele“ și „batalioanele“ de sindicaliști au ocupat „pozițiile de luptă“ din Piața Constituției. Cinci mari confederații sindicale și-au dat mâna pentru a bloca modificarea Codului Muncii, susținând din stradă moțiunea de cenzură a opoziției parlamentare, intitulată: „Codul Boc - salarii mici, șomaj mare, firme falimentate”. BNS, Cartel ALFA, CNSLR - Frăția, CSDR și Meridian anunțaseră că vor mobiliza 50.000 de oameni la miting, dar la ora 14,30 când mitingul era în plină desfă-șurare, în piață se aflau doar 8.000 de participanți, potrivit Jandarmeriei. Din Constanța, își anunțaseră prezența la acțiune circa 2.000 de sindicaliști, dintre care: 400 de la filiala locală a „Cartel Alfa”, 500 de la Uniunea Județeană Constanța a CNSLR - Frăția, 500 de BNS - Filiala Constanța și așa mai departe. Forțele de ordine au stat mai bine în ceea ce privește mobilizarea, aducând în dispozitivele din piață și de pe traseele de deplasare a protestatarilor, peste 2.000 de jandarmi, polițiști și pompieri, pentru asigurarea ordinii. Sindicaliștii prezenți la miting purtau bannere pe care scria „Salvați Codul Muncii”, dar și mesaje antiguvernamentale și antiprezidențiale. De la tribună, liderii confederațiilor sindicale le-au spus participanților că singura soluție pentru a scăpa de „guvernul incompetent” este greva generală, iar pentru a învinge în lupta împotriva Cabinetului Boc trebuie să fie solidari. Joseph Niemtz, secretar general adjunct al Confederației Europene a Sindicatelor, le-a declarat miilor de protestatari că a venit să-i sprijine pe sindicaliștii români, pentru că noul Cod al Muncii este împotriva legislației europene. El a afirmat că Guvernul României s-a grăbit în cazul adoptării acestuia și a precizat că vor fi făcute plângeri la Comisia Europeană. „Acum, că sunteți în UE, guvernul vostru face tocmai pe dos. Astăzi suntem cu toții români” - le-a transmis Joseph Niemtz. În timp ce în Palatul Parlamentului se dezbătea moțiunea, Crin Antonescu, Victor Ponta, Adrian Năstase și alți parlamentari din PSD și PNL au ieșit și s-au alăturat protestatarilor. „Mi se pare normal ca în ziua în care noi, în Parlament, susținem o moțiune de cenzură pe care am inițiat-o, am redactat-o cu cola-borarea sindicatelor și patronatelor, în ziua în care însoțim această moțiune de cenzură cu un proiect alternativ pe care de asemenea l-am făcut împreună cu acești oameni să îi salutăm și să ne alăturăm simbolic acestei miș- cări de protest”, a spus Antones- cu. Mitingul din Piața Constituției s-a încheiat în jurul orei 16, cu două ore mai devreme decât era programat. El a scos și mai pregnant în evidență mega-slăbiciunile mișcării sindicale din România, a cărei credibilitate și capacitate de mobilizare sunt în mare suferință. Dacă liderii confederațiilor, federațiilor și uniunilor sindicale n-au fost în stare să scoată 50.000 de oameni la miting, e greu de crezut că apelul lor la grevă generală va fi urmat de 4,5 milioane de lucrători legali și alți 1,65 milioane de lucrători la negru.