Cinci hoteluri plutitoare acostează la Constanţa

Cinci hoteluri plutitoare acostează la Constanța

Peste 50 de escale ale navelor de croazieră sunt programate în portul Constanța, în această vară. Sezonul este abia la început, dar traficul va atinge în curând momentul de vârf. Până pe 14 iulie 2011, cinci nave vor acosta în terminalul de pasageri.Marți, 21 iunie, va face escală pachebotul „Costa Allegra”. Este o navă cu o lungă istorie, începută în 1969, anul construcției sale. În 1992 a fost reconstruită, iar în 2006 a fost modernizată. Are lungimea de 187,25 metri, lățimea de 25,75 metri, 28.597 tone registru brut și viteza de croazieră de 20,5 noduri. Dispune de 399 cabine, 3 restaurante, 6 baruri, două piscine și jacuzzi, SPA, saună, saloane de tratament, piste de jogging în aer liber, teatru, discotecă și un cazinou. Poate lua la bord 820 pasageri și un echipaj de 466 oameni.Pe 7 iulie, Constanța va primi vizita pasagerului „Nautica”. Nava are o poveste interesantă. În decembrie 2008, a fost atacată de pirații somalezi cu foc de arme automate și cu rachete. Grație calităților sale și bunei pregătiri a echipajului a reușit să evite capturarea.Pasagerul are 181 metri lungime, 25,5 metri lățime, 30,277 tone registru brut și atinge viteza de 18 noduri. Poate lua la bord 684 pasageri și are un echipaj de 372 oameni. A fost construită în 1998 și modernizată în 2008,Pasagerul „Pegasus”, o navă de tip cataraman, va acosta la Con-stanța pe 10 iulie. Are 45 metri lungime, 4 punți, 23 cabine și o viteză de 11 noduri. A fost construit în 1992 și reconstruit în 2003. Are locuri pentru 51 pasageri și un echipaj de 17 oameni.Pe 14 iulie sosește hotelul plutitor „Costa Mediterranea”. Este un gigant de 292,5 metri lungime, 32,2 metri lățime, 85.619 tone registru brut și o viteză de 24 noduri. Are 16 punți, dintre care 12 pentru uzul pasage-rilor. A fost construit în șantierul naval Kvaerner Masa-Yards și a costat 400 milioane de euro. Primul voiaj l-a efectuat pe 16 iunie 2003. Poate lua la bord 2.680 pasageri și are un echipaj de 840 persoane.Tot pe 14 iulie, portul Constanța va primi vizita pachebotului „Seven Seas Mariner”. Acesta a intrat în istoria shipping-ului mondial ca fiind prima navă din lume dotată cu apartamente și balcoane. Are 216 metri lungime, 28 metri lățime, 50.000 tone registru brut și atinge o viteză de 19,8 noduri. A fost construit în 2001 și renovat în 2009. Are un echipaj de 445 oameni. Cele 354 apartamente cu vederea spre apă asigură locuri pentru 700 pasageri.