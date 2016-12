Cimitire de containere, pe fundul mărilor şi oceanelor

Cimitire de containere, pe fundul mărilor și oceanelor

În prezent, circa 90% din totalul mărfurilor non-vrac sunt transportate containerizat pe mare. Potrivit unor studii realizate de institute de cercetare din domeniul shipping-ului, în medie, în fiecare an, circa 10.000 de containere încărcate cu mărfuri ajung pe fundul mărilor și oceanelor lumii. Conținutul unora dintre ele este periculos pentru mediul înconjurător. Se apreciază că aproximativ 10% din containerele pierdute în mare erau încărcate cu produse toxice. În cele mai multe cazuri, incidentele sunt cauzate de furtuni, care smulg containerele de pe puntea navelor și le aruncă în apă. Cum fenomenul se agravează, problema amarării (legării) sigure a containerelor devine tot mai presantă pentru industria navală. Pe viitor, va trebui să găsească noi soluții tehnice. Anul 2014 a debutat cu un nou incident de acest gen. Pe data de 4 ianuarie, nava portcontainer „CMA CGM Rossini” a fost surprinsă de vreme rea, în timp ce se deplasa dinspre Le Havre spre Port Side. 14 containere au căzut peste bord. Nava „CMA CGM Rossini” are capacitatea de 73.235 tdw, respectiv 5.782 TEU, a fost construită în 2007 și este înmatriculată sub pavilion francez.